Pinterest interdit la désinformation sur le changement climatique et les théories du complot

Publié le: vendredi 8 avril 2022

Pinterest interdit les informations fausses et trompeuses sur le changement climatique et les théories du complot dans le contenu et les publicités sur sa plateforme, a-t-elle déclaré le 6 avril.

La société a déclaré dans un article de blog qu’elle n’autoriserait pas les contenus susceptibles de « nuire au bien-être, à la sécurité ou à la confiance du public« , tels que des contenus niant l’existence ou les impacts du changement climatique ou l’influence humaine sur le changement climatique.

Elle a déclaré qu’elle supprimerait également le contenu faux ou trompeur sur les solutions au changement climatique qui contredit le consensus scientifique, et le matériel qui déforme les données scientifiques pour éroder la confiance dans la science du climat. Elle a déclaré qu’elle interdirait également les contenus faux ou trompeurs nuisibles sur les urgences de sécurité publique telles que les catastrophes naturelles ou les événements météorologiques extrêmes.

« Nous nous sommes entretenus avec des experts et avons entendu dire à maintes reprises que ce type de désinformation cause de réels dommages. Cela entrave l’action contre le changement climatique et les efforts pour construire une planète saine« , a déclaré Sarah Bromma, responsable de la politique de Pinterest, dans une interview.

Les entreprises de médias sociaux, y compris Pinterest, ont subi une pression croissante pour lutter contre la désinformation nuisible sur leurs sites, bien que certains législateurs et utilisateurs critiquent les plates-formes technologiques comme allant trop loin dans leurs règles de contenu.

La société Alphabet qui détient Google a déclaré en octobre qu’elle n’autoriserait plus les publicités qui contredisent le consensus scientifique sur le changement climatique sur YouTube et ses autres services, bien qu’elle ait déclaré qu’elle autoriserait le contenu qui traite de fausses allégations.

Pinterest, qui a déclaré que les recherches sur les modes de vie plus verts avaient augmenté sur son site, a déclaré s’être associée à des groupes tels que le Conscious Advertising Network pour développer la politique basée sur des thèmes de désinformation et a déclaré que ses règles pourraient évoluer à mesure que de nouveaux récits ou tendances émergeraient.