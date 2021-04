Digital nomade : la pandémie de COVID-19 a transformé le rêve en réalité

Publié le: jeudi 8 avril 2021

Un nombre croissant de personnes se sont tournées vers le rêve d’un style de vie de digital nomad (nomade numérique) en travaillant depuis la plage ou d’une place pittoresque d’une ville ancienne, à mesure que le travail à distance se démocratise en temps de pandémie.

« Quand j’en ai parlé avant la pandémie, les gens pensaient que j’étais fou. Maintenant, ils me disent que j’avais raison », a déclaré Arnaud, un rédacteur indépendant français qui a déménagé dans la capitale estonienne Tallinn après que la France soit entré en confinement en mars 2020.

Arnaud n’est que l’une des nombreuses personnes qui, depuis que la pandémie de coronavirus a frappé, se sont tournées vers le rêve d’un mode de vie de « nomade numérique ».

Autrefois réservée aux indépendants, les salariés aux emplois stables sont de plus en plus tentés de faire le saut et certains pays sont impatients de les attirer – alors même que l’épidémie de COVID-19 a démocratisé le télétravail.

Bien que le nombre de nomades numériques soit difficile à recenser, les experts estiment qu’il y en a des millions dans le monde.

Environ 10,9 millions d’Américains vivaient ainsi en 2020, selon Steve King du cabinet de conseil Emergent Research – un tiers de plus que l’année précédente.

« Soudain, les employés traditionnels qui, dans le passé, étaient condamnés à venir au travail quotidiennement et n’avaient pas la liberté de voyager, ont soudainement eu cette possibilité », a déclaré Steve King.

Il estime qu’en 2020, environ 60% des nomades numériques étaient des employés plutôt que des indépendants – contre un tiers en 2019.

Avec potentiellement d’autres années de travail à distance à venir, « le nombre de nomades numériques continuera d’augmenter », a prédit le chercheur.

Sharon, une Américaine de 28 ans, a déménagé au Mexique lorsque son entreprise est passée au travail à domicile et profite du temps plus ensoleillé et de « la liberté de pouvoir ajuster » son emploi du temps.

Un nouveau mode de travail

Pendant la pandémie, un nouveau type de nomade à « mi-temps » a vu le jour, comme Denis Muniglia, qui a pris l’habitude d’ajouter quelques semaines de travail à distance à la fin de ses vacances après avoir passé le confinement en Guadeloupe.

« Je me dis que le travail à distance est une bénédiction : passer plus de temps dans un environnement différent », a-t-il déclaré.

De plus, une quinzaine de pays ont redoublé d’efforts pour attirer des travailleurs mobiles et connectés afin de compenser une part des revenus du tourisme perdus en raison des restrictions de voyage.

« Ils ont un emploi, donc ils ne prennent pas d’emplois locaux, et ils sont assez bien payés », a souligné le chercheur Steve King.

Les principaux critères pour choisir un port d’attache sont la connexion Internet et le coût de la vie, a déclaré Claire Lambert.

« C’est vraiment agréable de se dire que vous allez vivre dans un endroit qui ressemble au paradis et mettre de l’argent de côté. »

La pandémie, un facteur puissant de développement

L’été dernier, la Géorgie – qui avait jusqu’à présent été largement épargnée – a créé un visa pour les personnes gagnant au moins 2 000 dollars par mois pour y vivre jusqu’à un an.

Destiné à attirer des visiteurs à hauts revenus, le programme a attiré 787 nomades numériques.

Le Costa Rica, une des destinations favorites des digital nomades, élabore également des plans pour permettre aux travailleurs à distance de rester plus longtemps, le ministre du Tourisme Gustavo Segura jouant sur la « connectivité » du pays.

Et Bali travaille sur son propre programme de visa spécial, avec le chef de l’agence de tourisme Putu Astawa les considérant comme « une source de revenus… pour aider à récupérer après avoir été durement frappé par la pandémie ».

Au Portugal, le gouvernement du petit archipel de Madère a soutenu le développement d’un village avec des espaces de coworking gratuits, des maisons à louer et des événements pour les nomades numériques, une première en Europe.

Ils espèrent « montrer Madère comme l’un des meilleurs endroits au monde pour le travail à distance », a déclaré Margarida Luis, porte-parole de l’autorité économique régionale.

« Je pense que le travail à distance ne reviendra jamais à ce qu’il était avant la pandémie », a déclaré Goncalo Hall, l’un des fondateurs du projet qui espère qu’il stimulera l’économie de l’île.