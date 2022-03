En cette Journée internationale du droit des femmes, nos regards sont tournés vers l’Ukraine

Publié le: mardi 8 mars 2022

À l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe appelle à la solidarité vis-à-vis des femmes et des filles ukrainiennes.

« À l’approche de la Journée internationale de la femme, ma sympathie et ma profonde solidarité vont aux femmes et aux filles ukrainiennes qui sont prises dans une guerre menée au mépris total de la vie et de la dignité humaines. Je rends hommage à celles d’entre elles qui ont été tués et mes pensées vont à celles qui ont été blessés », a déclaré la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović.

« Au cours des deux derniers jours, j’ai eu le privilège de rencontrer de nombreuses femmes et filles ukrainiennes courageuses qui ont pu échapper aux hostilités et chercher la sécurité après avoir été forcées de passer de nombreuses nuits terrifiantes dans des abris anti-aériens avec leurs enfants et leurs proches. J’ai été extrêmement encouragé par leur résilience face à ces expériences déchirantes et par leur espoir indéfectible », a ajouté le commissaire Mijatović, actuellement en mission en République de Moldavie.

« Les femmes ressentent directement l’impact dévastateur de la guerre sur leurs familles et leurs communautés. Au milieu des combats et de la violence qui les entourent, les femmes ukrainiennes prennent soin de leur famille et de leurs voisins, nombre d’entre elles ayant parcouru de longues distances pour mettre leurs enfants et ceux de leurs amis en sécurité. Elles continuent également de travailler sous les bombardements en tant que médecins, infirmières et autres professionnels fournissant des services essentiels à leurs communautés. Les femmes défenseures des droits de l’homme, journalistes, militantes de la société civile et bénévoles travaillent sans relâche pour rétablir la paix et protéger les valeurs défendues par le Conseil de l’Europe. Je salue leur détermination, leur force et leur courage. »

« J’appelle tous les États membres du Conseil de l’Europe à faire tout leur possible pour instaurer la paix et veiller à ce que l’aide humanitaire parvienne effectivement dans toutes les régions où elle est le plus urgente, tant à l’intérieur de l’Ukraine que dans les pays d’arrivée. L’Europe doit aujourd’hui entendre et tenir compte des appels résolus des femmes et des filles ukrainiennes à agir pour protéger la paix et la dignité humaine. »