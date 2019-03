Succès pour le Forum Réseaux & Carrières au féminin

Publié le: vendredi 8 mars 2019

La septième édition du Forum Réseaux & Carrières au féminin, baptisé Elles Bougent, et qui s’affirme année après année comme le rendez-vous incontournable pour promouvoir la carrière et les réseaux des jeunes diplômées issues des filières scientifiques et technologiques, s’est tenu le 14 février à l’espace Charenton (Paris 12e).

Affluence record pour cette 7e édition du Forum Réseaux & Carrières au féminin. Plus de 500 étudiantes et jeunes diplômées (bac +4/bac +5), issues de filières majoritairement masculines (scientifiques et technologiques), ont pu échanger au cours du Forum et rencontrer des marraines et RH de plus de 70 entreprises.

L’objectif ? Faire naître des réseaux et offrir des opportunités de recrutements à ces jeunes femmes dans des secteurs où l’égalité des genres est encore un combat à mener, tels que les transports, le numérique, l’énergie, la construction.

Un coup de pouce à des personnalités méritantes, mais aussi et surtout une opportunité pour les entreprises de recruter des profils différenciant et apportant une vraie complémentarité. L’ensemble des participantes étaient d’ailleurs invitées à venir munies de leurs CV et de lettres de motivation.

Entre rencontres avec les recruteurs, ateliers RH, speed-meetings de coaching CV, mais aussi un concours Instagram entre participantes et marraines coups de cœur, et deux master class sur la Défense et l’intelligence artificielle, la journée a été riche pour l’ensemble des participantes et des entreprises partenaires.

Parmi ces dernières, des fleurons industriels français comme Alstom, Schneider Electrics, ou Ariane Group, des sociétés innovantes comme l’opérateur télécom Hub One, spécialiste de la mobilité numérique en entreprise, et de grands groupes de travaux publics comme Vinci, Bouygues, ou Spie.