TikTok interdit les publicités qui amplifient le “body shaming”

Publié le: mercredi 7 octobre 2020

TikTok interdira les publicités qui font la promotion des applications de jeûne et des compléments alimentaires de perte de poids, dans le cadre de sa politique de restriction des publicités de produits qui amplifient le body shaming (la honte corporelle), a annoncé la société.

L’application à succès auprès des ados et pré-ados et qui fonctionne à partir de courtes vidéos a également déclaré qu’elle mettrait des restrictions sur les publicités avec des allégations exagérées dans les produits de régime et de perte de poids.

TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance et au centre d’une bataille politique entre Washington et Pékin, s’est battue pour éviter une répression de ses opérations américaines.

L’administration Trump avait exprimé des inquiétudes quant au fait que les données personnelles de pas moins de 100 millions d’Américains qui utilisent l’application soient transmises au gouvernement du Parti communiste chinois.