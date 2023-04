Nike devra présenter les conditions de respect des droits de l’homme sur sa chaîne d’approvisionnement

Publié le: vendredi 7 avril 2023

La plateforme actionnariale militante Tulipshare appelle Nike à offrir plus de transparence sur les conditions de travail dans sa chaîne d’approvisionnement.

Dans une proposition d’actionnaire publiée le 30 mars, Tulipshare a demandé un rapport à Nike pour savoir si ses politiques répondent efficacement à ses objectifs d’équité et à ses engagements en matière de droits de l’homme.

Le groupe, qui détient 276 actions Nike et vise à aider les investisseurs à prendre des engagements environnementaux et sociaux, a demandé à Nike des informations sur la méthodologie et les mesures utilisées pour suivre les risques de travail forcé et de vol de salaire.

La proposition demande également à Nike d’envisager de mettre en œuvre des modèles de contrats avec les fournisseurs développés par l’American Bar Association et d’évaluer si ses conclusions entraînent des changements dans les politiques ou la prise de décision de l’entreprise.

« Nous voulons maintenant que Nike soit un leader de l’industrie et collabore avec ses investisseurs et ses parties prenantes pour identifier, évaluer et éviter les violations réelles ou potentielles des droits de l’homme susceptibles de perturber considérablement leur activité, leur avantage concurrentiel et les moyens de subsistance de nombreux travailleurs« , a déclaré un porte-parole de Tulipshare dans un communiqué.

Une plainte contre Nike

Le dernier rapport d’impact disponible de l’entreprise pour l’exercice 2021 cite le travail forcé, la transparence de la chaîne d’approvisionnement et les droits du travail comme certaines de ses priorités essentielles.

Le rapport indique que 85% des installations de la chaîne d’approvisionnement étendue de Nike respectaient ses normes fondamentales en matière de travail, de santé, de sécurité et d’environnement et l’entreprise attend désormais de ses fournisseurs qu’ils développent et partagent des codes de conduite internes.

Tulipshare, cependant, a déclaré que Nike n’avait pas divulgué de manière adéquate comment il évaluait le risque de travail forcé ouïghour au sein de sa chaîne d’approvisionnement et a cité les plaintes du travail en cours contre l’entreprise.

Une coalition de syndicats internationaux de travailleurs de l’habillement et de groupes de défense des droits des travailleurs a déposé une plainte contre Nike auprès du département d’État américain en février, alléguant que Nike avait violé les directives de l’Organisation de coopération et de développement économiques en déclenchant des licenciements et des réductions de salaire tout au long de la pandémie de COVID-19.

« Nike n’a pas engagé de dialogue avec les syndicats de travailleurs de l’habillement représentant les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement de Nike au sujet de ces impacts, malgré les attentes des Principes directeurs de l’OCDE selon lesquelles les entreprises multinationales le font et malgré les demandes de dialogue des syndicats« , indique la plainte.

Cependant, la société a précédemment déclaré qu’elle ne s’approvisionnait pas en produits de la région chinoise du Xinjiang, où le gouvernement chinois aurait établi des camps de travail pour les Ouïghours.

Dans une déclaration de l’exercice 2022 sur le travail forcé, Nike a déclaré développer son activité « grâce à des relations à long terme avec des fournisseurs qui s’engagent à respecter nos normes strictes de durabilité et de droits de l’homme, d’excellence des produits et de conformité aux lois locales« .