Les prix alimentaires mondiaux ont atteint leur plus haut niveau en 10 ans en 2021

Publié le: vendredi 7 janvier 2022

Les prix alimentaires mondiaux ont bondi de 28% en 2021 pour atteindre leur plus haut niveau en une décennie et les espoirs d’un retour à des conditions de marché plus stables cette année sont minces, a déclaré le 6 janvier l’agence alimentaire des Nations Unies.

L’indice des prix des aliments de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui suit les produits alimentaires les plus commercialisés dans le monde, s’élevait en moyenne à 125,7 points en 2021, le plus élevé depuis 131,9 en 2011.

L’indice mensuel s’est légèrement ralenti en décembre, mais a grimpé au cours des quatre derniers mois consécutifs, reflétant les reculs de la récolte et la forte demande de l’année dernière.

La hausse des prix des denrées alimentaires a contribué à une augmentation plus importante de l’inflation alors que les économies se remettent de la crise des coronavirus et la FAO a averti que les coûts plus élevés mettent en danger les populations les plus pauvres dans les pays dépendants des importations.

Dans sa dernière mise à jour, l’agence alimentaire était prudente quant à savoir si les pressions sur les prix pourraient s’atténuer cette année.

« Alors que les prix normalement élevés devraient céder la place à une production accrue, le coût élevé des intrants, la pandémie mondiale en cours et les conditions climatiques de plus en plus incertaines laissent peu de place à l’optimisme quant à un retour à des conditions de marché plus stables même en 2022« , économiste principal de la FAO Abdolreza Abbassian a déclaré dans un communiqué.

Les huiles végétales ont atteint un niveau record

Une flambée des prix des engrais, liée à son tour à la flambée des prix de l’énergie, a fait grimper le coût des soi-disant intrants utilisés par les agriculteurs pour produire des cultures, faisant douter des perspectives de rendement pour les récoltes de l’année prochaine.

En décembre, les prix de toutes les catégories de l’indice des prix alimentaires, à l’exception des produits laitiers, ont chuté, les huiles végétales et le sucre ayant considérablement baissé, a indiqué l’agence dans sa mise à jour mensuelle.

Il a cité une accalmie de la demande au cours du mois, des inquiétudes concernant l’impact de la variante du coronavirus Omicron et les approvisionnements des récoltes de blé de l’hémisphère sud pour les baisses.

Cependant, toutes les catégories de l’indice ont enregistré de fortes augmentations au cours de l’ensemble de 2021 et l’indice des prix des huiles végétales de la FAO a atteint un niveau record.

Les contrats à terme sur les cultures ont connu des échanges volatils au début de 2022, les marchés des oléagineux étant agités par la sécheresse en Amérique du Sud et les inondations en Malaisie.

Les prix des produits laitiers ont maintenu leur vigueur récente en décembre, aidés par la baisse de la production laitière en Europe occidentale et en Océanie, a indiqué la FAO.