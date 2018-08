Lilo, le moteur de recherche français et solidaire

Publié le: lundi 6 août 2018

Si vous cherchez un moyen de vous détourner du géant américain qu’est Google, de nombreuses alternatives s’offrent à vous, notamment au niveau des moteurs de recherche sur Internet. Vous avez peut-être déjà entendu parler de DuckDuckGo ou Qwant, mais qu’en est-il de Lilo, qui en plus d’être français, dispose d’une vocation éthique ?

Depuis son lancement en 2015 sur un marché déjà saturé, Lilo a fait son petit bonhomme de chemin. Tout d’abord discret, le moteur de recherches commence à se faire une place et se targue de talonner Bing, propriété de Microsoft (s’il vous plait). Il aura fallu trois ans à la jeune entreprise pour entamer sa conquête de l’Europe (en Italie et en Espagne pour le momentà), et s’aventurer outre Atlantique.

En France, Lilo affiche 676 000 utilisateurs par mois correspondant à 30 millions de recherches mensuelles. Lilo estime disposer chaque jour de 4 000 utilisateurs supplémentaires.

Lilo se différencie des autres moteurs de recherche par son approche sociale et environnementale. Chaque utilisateur soutient gratuitement grâce à ses recherches des initiatives proposées par le moteur de recherche.

Sachez que Lilo signifie « qui est généreux » en Hawaïen. Alors qu’attendez-vous ?