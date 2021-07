Google signale une augmentation de l’attrition chez les femmes noires

Publié le: mardi 6 juillet 2021

Les travailleurs s’identifiant comme afro-américains ou latino-américains ont quitté Google à des taux plus élevés l’année dernière qu’en 2019, a annoncé jeudi la société dans son dernier rapport annuel sur la diversité, soulignant le défi pour arriver à une meilleure représentation de ces populations.

Google, qui a établi un indice d’attrition à 100, a enregistré un indice de 121 l’année dernière pour les travailleurs noirs aux États-Unis contre 112 en 2020. Pour les employés latino-américains, il est passé de 97 à 105 l’année dernière.

Pire encore, l’attrition est passée de 110 à 146 pour les femmes noires, même s’il est tombé à 81 contre 93 pour les femmes latino-américaines.

Pour les blancs, l’attrition est tombée à 112 contre 117, touchant à la fois les hommes et les femmes.

L’année dernière, Google s’est engagé à accroître la rétention des minorités raciales et d’autres groupes en augmentant le personnel et les programmes de soutien. Mais certaines personnes issues de minorités ont déclaré se sentir mal accueillies dans l’industrie de la technologie, et qu’elles étaient quoi qu’il en soit très demandées ailleurs, car les entreprises se font concurrence pour accroître la diversité.

Google a refusé de ces chiffres mais a ajouté que de nouvelles formations et pratiques montraient des résultats prometteurs.

Des groupes de défense des droits civiques et des investisseurs engagés font pression sur les entreprises de la Silicon Valley telles que Google pour qu’elles associent davantage de femmes et de minorités raciales au leadership, affirmant que les bénéfices sur les résultats commerciaux suivraient.

Google fait des progrès

L’entreprise a presque doublé le nombre de personnes noires dans le leadership américain l’année dernière, le passant àn7,1% et a augmenté le nombre de femmes dans le monde dans le leadership à 28,9% contre 26,1% auparavant.

L’année dernière a été la meilleure depuis qu’elle a commencé à publier des données en 2014 pour l’embauche de travailleurs américains afro-américains et latino-américains, avec 8,8% des embauches globales provenant de chacun de ces groupes, contre 5,5% respectivement et 6,6% en 2019.

Pourtant, seulement 1,8% des embauches dans les secteurs technologiques étaient des femmes noires, à une part égale pour les femmes latino-américaines.