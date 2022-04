IKEA investit 340 millions d’euros dans des projets de parcs solaires en Allemagne et en Espagne

Publié le: mercredi 6 avril 2022

Le groupe Ingka, propriétaire de la plupart des magasins IKEA dans le monde, a acheté neuf projets de parcs solaires photovoltaïques (PV) en Allemagne et en Espagne pour un total de 340 millions d’euros dans le but de générer plus d’énergie qu’il n’en consomme.

Le plus grand détaillant de meubles au monde a annoncé le 6 avril acheter des parcs solaires, qui auraient une capacité combinée de 440 mégawatts, au développeur allemand Enerparc.

« La production attendue (…) sera suffisante pour couvrir tous les magasins et entrepôts IKEA dans les deux pays, rendant les opérations du groupe Ingka positives pour le climat« , a-t-il déclaré dans un communiqué.

IKEA opère à travers un système de franchise avec Ingka Group, le principal franchisé du propriétaire de la marque Inter IKEA. IKEA dans son ensemble vise à être positif pour le climat, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus que l’ensemble de sa chaîne de valeur n’en émet, d’ici 2030. En

« Les projets en sont à leurs débuts et devraient être prêts pour la construction fin 2022, se poursuivant jusqu’en 2023. La construction elle-même prendra environ six mois« , a déclaré Ingka Group.

Le groupe possède désormais 547 éoliennes dans 14 pays, 10 parcs solaires et 935 000 panneaux solaires sur les toits des magasins et entrepôts IKEA, qui produisent ensemble plus de 4 térawattheures d’électricité.