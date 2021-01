En 2021, Apple modifiera les primes des dirigeants en fonction des valeurs environnementales

Publié le: mercredi 6 janvier 2021

Apple a annoncé son ambition de modifier les primes des dirigeants en fonction du respect des valeurs sociales et environnementales de l’entreprise.

Le fabricant d’iPhone n’a pas précisé le processus d’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la société, notamment en ce qui concerne que la suppression du carbone de sa chaîne d’approvisionnement.

Apple répertorie six grandes pratiques sociales et environnementales telles que l’utilisation de matériaux recyclés dans ses produits, la diversité et l’inclusion au sein de sa main-d’œuvre et la confidentialité et la sécurité de ses appareils.

Une variable de plus ou moins 10 %

« À partir de 2021, un suivi des pratiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance basé sur les valeurs Apple et des initiatives communautaires clés sera intégré à notre programme annuel de primes », indique le document.

Apple a déclaré cependant que ses exigences en termes de performance, ses objectifs et ses versements maximaux de primes aux dirigeants ne changeraient pas. Mais le comité de rémunération de son conseil d’administration utilisera le nouveau programme pour augmenter ou réduire les paiements de bonus jusqu’à 10 %.

Le dossier ne détaillait pas comment le comité évaluerait les dirigeants en fonction des progrès accomplis pour atteindre les objectifs annoncés publiquement par Apple concernant ses valeurs ESG.

En juillet, Apple a annoncé son intention de supprimer les émissions de carbone de l’ensemble de son activité, y compris ses produits et sa chaîne d’approvisionnement tentaculaire, d’ici 2030.

À l’époque, la société avait déclaré qu’elle visait à atteindre 75% de l’objectif en réduisant les émissions, les 25 autres % provenant de projets d’élimination du carbone ou de compensation tels que la plantation d’arbres et la restauration des habitats.

Une juste rémunération pour tous

Apple a indiqué vouloir s’attaquer à la réduction de la rémunération des dirigeants par rapport à la rémunération médiane des employés chez Apple. La rémunération de 14,8 millions de dollars du directeur général Tim Cook en 2020 était 256 fois supérieure à la rémunération médiane d’Apple, qui est de 57 783 dollars.

« La rémunération croissante des dirigeants américains n’est ni responsable pour la société, ni durable pour l’économie, en particulier dans le contexte de la crise pandémique actuelle. La réduction des ratios de rémunération devrait être incluse dans les principes du programme de rémunération de la haute direction », indique la proposition.