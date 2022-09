La presse française s’engage dans la transition écologique

Publié le: lundi 5 septembre 2022

Mercredi 13 juillet 2022, les organes de presse gratuite français ont annoncé leur décision commune de faire face « aux grands enjeux climatiques et environnementaux ».

Afin de faire face aux enjeux environnementaux et encourager la transition écologique, les organes de magazine français ont annoncé dans un communiqué, vouloir s’unir au niveau industriel, éditorial et en matière de publicité.

« La presse s’engage »

Cette initiative commune, intitulée « La presse s’engage » sous l’égide de l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM).

« Cette dernière est chargée notamment de certifier la diffusion de la presse et d’en mesurer son audience », soulignent les organismes dans leur communiqué conjoint.

Quatre grandes familles se sont engagées dans cette opération : « l’Association de la presse d’information générale (Agip) qui rassemble près de 300 titres, la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS, plus de 1 700 magazines) et le syndicat des éditeurs de la presse magazine (près de 500 publications grand public) ».

Les initiateurs à l’origine de l’initiative veulent ainsi « définir un socle commun d’engagement dans quatre domaines : industriel, éditorial, publicitaire et au sein des entreprises, qui s’accompagnera d’un référentiel et d’outils de travail collaboratifs permettant notamment de s’inspirer de bonnes pratiques existantes. Ce dispositif doit permettre l’accélération de la transition écologique de l’ensemble de la filière ».

Le communiqué détaille le déroulé du programme : « Au niveau industriel, il s’agira de répertorier, promouvoir et développer les bonnes pratiques de la filière de la presse papier sur toutes les étapes du produit à savoir papier, encre, impression, conditionnement, transport, routage, distribution et recyclage. Il en sera de même sur la diffusion numérique avec les serveurs, formats et protocoles ».

Les différents signataires aussi « analyser et développer la couverture des sujets climatiques et environnementaux afin de renforcer la compréhension et la sensibilisation des lecteurs ».

L’impact carbone en matière de publicité sera aussi calculer et les entreprises devront davantage développer leurs initiatives RSE.