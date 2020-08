Le mouvement vers des achats durables est lancé

Publié le: mercredi 5 août 2020

Aujourd’hui, les marques ont tout intérêt à penser une stratégie d’achats durables afin de préserver leur image, de réduire des risques, notamment en termes d’approvisionnement, mais aussi pour réduire les coûts.

Le mois dernier, le géant français de la cosmétique L’Occitane est devenu le dernier à rejoindre le mouvement pour les achats durables en signant l’Initiative Beauté Responsable, qui compte parmi ses signataires des noms connus comme Coty, L’Oréal et Louis Vuitton.

La signature de cet engagement était le moyen pour l’entreprise de mettre en évidence l’impératif commercial d’une chaîne d’approvisionnement et d’une fonction d’approvisionnement durables.

L’Occitane évolue dans un secteur concurrentiel où la réputation est de plus en plus mise sous pression. Les marques historiquement fortes dans l’industrie de la beauté – qui pendant des décennies ont tenu le luxe et le « premium » comme sa stratégie marketing dominante – perdent maintenant des parts de marché si leurs clients perçoivent que la marque n’agit pas de manière responsable dans des domaines tels que les tests de produits, l’environnement, la diversité et une myriade d’autres aspects sociaux.

La réputation mise en jeu

Il est essentiel pour les entreprises de montrer à leurs clients, employés et autres parties prenantes qu’elles dirigent une entreprise responsable en ce qui concerne les questions sociales, environnementales et de gouvernance.

Parmi une multitude de défis pour les responsables de l’approvisionnement, cette nouvelle position a signifié un contrôle approfondi des fournisseurs pour des pratiques de travail équitables, une refonte de l’emballage et de la logistique pour maximiser l’utilisation des matières recyclables, et la prise de mesures quantifiables pour minimiser leur empreinte carbone.

Le secteur de la vente au détail de vêtements est au courant du lien entre l’approvisionnement durable et la réputation depuis des décennies, de nombreuses marques au fil des ans se retrouvant la cible d’incendies publics pour s’approvisionner en matériaux auprès de fournisseurs accusés de travail des enfants et d’autres pratiques d’exploitation.

Pour lutter contre ces allégations – et améliorer véritablement leur activité – nombre de ces marques s’efforcent de plus en plus de s’approvisionner de manière plus éthique et durable.

Le mois dernier, PVH – propriétaires des marques Van Heusen, Tommy Hilfiger et Calvin Klein – a annoncé avec fierté qu’en 2019, elle s’approvisionnait à environ 50% de son empreinte coton de manière durable, à mi-chemin de son objectif d’atteindre 100% d’ici 2025.

Des économies de coûts, une atténuation des risques et une augmentation de la valeur ajoutée

Alors que la réputation de l’entreprise est essentielle à la rentabilité d’une entreprise, la réputation n’est pas à elle seule le moteur du mouvement d’approvisionnement durable.

Des études montrent qu’à long terme, l’approvisionnement durable permet à l’entreprise de réaliser des économies et de gagner en efficacité.

À elle seule, la diversité des fournisseurs a permis de réduire considérablement les coûts d’achat : 45 millions de dollars dans l’industrie du spectre radioélectrique, une réduction de 10% des dépenses pour l’industrie forestière et une réduction de 12% dans les dépenses de marchés publics.

Outre les économies de coûts et la réputation de la marque, un programme d’approvisionnement durable améliore également l’atténuation des risques globaux et les mesures d’approvisionnement d’une entreprise, ce qui en fait un autre outil précieux pour les dirigeants pour ajouter de la valeur à leur entreprise et contribuer à la stratégie commerciale globale d’une entreprise.