Grève générale dans les transports en France

Publié le: mardi 5 juillet 2022

Les grèves déclenchées par quatre syndicats ferroviaires représentant les travailleurs de la SNCF perturberont fortement les déplacements en train dans toute la France ce mercredi 6 juillet.

Les syndicats réclament des négociations sur les salaires.

Les grèves entraîneront l’annulation d’environ un quart des trains à grande vitesse français alors que seuls environ 40% des trains régionaux TER circuleront. Les lignes de train à Paris et en Ile-de-France seront également fortement perturbées.

Les grèves surviennent juste la veille des vacances scolaires annuelles d’été en France, qui commencent le jeudi 7 juillet.

La SNCF a recommandé aux vacanciers d’annuler ou de retarder leurs voyages et a suggéré aux personnes qui se rendent habituellement au travail de travailler depuis leur domicile si possible.

Des perturbations dans l’air également

Les Aéroports de Paris ne sont pas exemptés non plus. Les salariés d’ADP seront également en grève ce week-end, après les grèves déjà entamées la semaine dernière et revendiquent eux aussi des revalorisations de salaires.

Les grèves impacteront les vols à Paris Charles de Gaulle et Orly.

Les grèves pourraient également se poursuivre le week-end suivant, ont prévenu les syndicats.