L’avis de Maison et jardin actuels pour un arrosage écolo

Publié le: mardi 5 février 2019

L’arrosage des plantes et des potagers constitue une forte dépense d’eau. A l’heure où la préservation de l’environnement et le respect des ressources naturelles se font sentir plus que pressants, il est important de revoir nos systèmes d’arrosage pour limiter notre consommation d’eau. Tel est l’avis partagé par Maison et jardin actuels dans son dernier numéro.

Le Centre d’Information sur l’Eau (CIEAU) a récemment publié une étude éloquente selon laquelle 89% des Français se disent préoccupés par leur consommation d’eau. En effet, le gaspillage de l’eau potable est l’une des principales conséquences de la crise écologique traversée par la planète et il est grand temps de mettre en place de solutions.

D’autant plus qu’il existe de nombreuses solutions pratiques simples et efficaces, comme en premier lieu, la collecte des eaux de pluie pour l’arrosage ; mais également le fait d’arroser au goulot et non en pluie, d’arroser le soir, ou de doubler les pots pour éviter la surchauffe.

Du côté du matériel, certaines technologies ont été inventées afin de limiter la consommation de l’eau. C’est le cas des judicieux pots en céramique développés par Oyas environnement. Ces petits pots en forme de gourde sont poreux et laissent échapper l’eau de manière progressive. L’idéal pour arroser en douceur et effectuer des économies d’eau allant jusqu’à 70%.

Les Oyas, ces pots en céramique microporeux sont remplis d’eau et déposes près des plantes. Ils laissent échapper l’humidité nécessaire, sans plus, évitant le gâchis mais également le stress hydrique pour les espèces végétales.

Parce que le respect de l’environnement passe par une prise de conscience éthique, la production de ces objets écologiques se veut également respectueuse de l’Homme. Elles sont produites en France par des artisans potiers et leur matériau de constructions ont entièrement naturels et biodégradables.

Un produit écologique présenté par Maison et jardin actuels, dont l’avis est toujours suivi de près par les professionnels du secteur. Le numéro de janvier/février 2019 de Maison et jardin actuels est disponible en kiosque au tarif de 2,9 euros.