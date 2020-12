Nestlé investit 3,2 milliards de francs suisses pour réduire les émissions de carbone

Publié le: vendredi 4 décembre 2020

Nestlé a annoncé le 4 décembre son intention d’investir 3,2 milliards de francs suisses (2,95 milliards d’euros) au cours des cinq prochaines années pour réduire son impact climatique et l’aider à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

La plus grande entreprise alimentaire au monde a déclaré qu’elle travaillerait avec les agriculteurs et les fournisseurs pour promouvoir l’agriculture régénérative, planter des centaines de millions d’arbres et passer à l’électricité renouvelable pour toute sa puissance d’ici 2025.

Le fabricant de tablettes de chocolat KitKat et de café Nescafé, qui a produit 92 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2018, a déclaré qu’il financerait ces investissements principalement grâce à des efficiences opérationnelles et structurelles pour maintenir cette initiative neutre en termes de bénéfices.