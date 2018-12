L’avis de Maison actuelle pour un Noël durable

Publié le: mardi 4 décembre 2018

Noël approche ! Cette période si particulière et celle qui fait rêver petits et grands. Malheureusement, c’est aussi celle de la critique de la société de consommation aveugle, et des grands froids, qui touchent souvent les personnes les plus fragiles, notamment avec les nombreux gouffres énergétiques loués aux plus démunis.

Lors de la période des fêtes, nous devons tous acheter et acheter massivement. Un excès de consommation qui va à l’encontre du sens initial de cette fête familiale et qui pose question. Comment allier notre envie de faire plaisir à ceux qu’on aime et celle de ne pas consommer bêtement comme un mouton ?

Dans son dernier numéro, l’avis Maison actuelle nous donne un début de réponse, avec des idées de cadeaux artisanaux, rustiques et locaux, qui feront d’autant plus plaisir qu’ils ne viennent pas d’usines chinoises polluantes et non respectueuses du droit des travailleurs.

La revue de l’avis HD Média Groupe, la maison d’édition des magazines haut de gamme spécialisés, comme Déco Mag et Cheminée actuelle (sans oublier Maison et jardin actuels) a aussi prévu un dossier pour se pencher sur le sujet.

Un article très complet sur la place du moyen de chauffage lors de la construction et la rénovation. Cet article nous apprend à allier efficacité énergétique, confort et esthétique, pour un intérieur agréable, chaleureux et des économies réalisées pour les consommateurs, comme pour la sauvegarde de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique.