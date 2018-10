Des briques de LEGO viennent à la rescousse d’une tortue blessée

Publié le: jeudi 4 octobre 2018

Le zoo du Maryland aux États-Unis a fabriqué un mini fauteuil roulant en LEGO pour une tortue blessée afin qu’elle puisse à nouveau marcher.

Lorsque des animaux sont blessés, leur mobilité peut être compromise de la même manière que pour les humains. Contrairement aux personnes, cependant, nos amis à quatre pattes n’ont souvent pas accès à une assistance, comme des béquilles ou des fauteuils roulants, pour se déplacer.

Mais grâce à un personnel vétérinaire particulièrement novateur, une tortue blessée du zoo du Maryland s’est vue dotée d’un fauteuil roulant personnalisé lui permettant de se déplacer de nouveau.

Un petit fauteuil roulant imaginé par un passionné de LEGO

La tortue-boîte sauvage de l’Est ne vivait pas au zoo à l’origine, mais a été amenée à l’hôpital de l’établissement pour y être soignée après avoir été découverte par un employé du zoo. Le zoo surveille ces tortues sauvages dans un parc urbain voisin depuis 1996 et le personnel enregistre, marque et libère les tortues à des fins de recherche. Les vétérinaires estiment que cette tortue blessée a au moins 18 ans car elle a été marquée en 2000.

Premièrement, la tortue a été opérée pour stabiliser sa coquille fracturée avec des plaques en métal, des pinces à coudre et du fil chirurgical. Garrett Fraess, vétérinaire externe au zoo, a ensuite envoyé les croquis d’un possible fauteuil roulant de la taille d’une tortue à un ami « passionné de LEGO », a-t-il déclaré. Une fois que le fauteuil roulant LEGO était prêt à partir, la tortue l’était également.

« Elle n’a même pas hésité, a déclaré le vétérinaire dans un communiqué. « Elle a décollé et se débrouille bien. Les tortues sont vraiment douées pour la guérison tant que la coquille reste stable ».

Un fauteuil à 4 roues attaché à la carapace

Son cadre de fauteuil roulant personnalisé entoure sa coque et repose sur quatre roues LEGO. Il est attaché à sa coquille par du mastic de plombier. Les tortues ne sont pas connues pour leur rapidité, et cela vaut également pour leur vitesse de guérison. Le fauteuil roulant servira probablement pendant un certain temps jusqu’à ce qu’elle soit prête à bouger sans lui.

« Les tortues guérissent beaucoup plus lentement que les mammifères et les oiseaux, car leur métabolisme est plus lent », a expliqué le Dr Ellen Bronson, directrice principale de la santé animale, de la conservation et de la recherche au zoo. « Cette tortue utilisera probablement son fauteuil roulant LEGO pendant l’hiver et jusqu’au printemps jusqu’à ce que tous les fragments se soient fusionnés et que la coquille soit complètement guérie ».