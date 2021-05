Pandora fait briller les diamants de laboratoire

Publié le: mardi 4 mai 2021

Pandora, le fabricant de bijoux connu pour ses bracelets à breloques en argent, cessera de vendre des diamants extraits et se concentrera sur des pierres précieuses plus abordables, durables et cultivées en laboratoire.

« Les diamants ne sont pas seulement éternels, mais pour tout le monde », a déclaré le PDG de Pandora, Alexander Lacik, alors que la société danoise lançait une nouvelle collection de pierres artificielles.

Pandora, qui a fabriqué 85 millions de bijoux l’année dernière et vendu 50 000 diamants, a déclaré qu’elle visait à « transformer le marché des bijoux en diamant avec des produits abordables et créés de manière durable ».

L’acceptation croissante des diamants artificiels par les milleniums, attirés par des pierres moins chères, et ayant la garantie qu’ils ne proviennent pas de zones de conflit, a incité des entreprises telles que De Beers à mettre fin à sa politique vieille de plusieurs décennies consistant à éviter les pierres précieuses synthétiques dans ses bijoux.

Les prix des diamants de laboratoire ont chuté au cours des deux dernières années à la suite de la stratégie de De Beers en 2018 et sont maintenant jusqu’à 10 fois moins chers que les diamants extraits, indique un rapport de Bain & Company.

La nouvelle collection de diamants de laboratoire de Pandora sera lancée initialement au Royaume-Uni et sera disponible sur d’autres marchés clés l’année prochaine.

Des diamants fabriqués en Europe et en Amérique du Nord

Pandora a déclaré s’attendre à ce que le marché du diamant continue de croître, les ventes de diamants de laboratoire dépassant la croissance globale.

Les gemmes cultivées en laboratoire de Pandora seront fabriquées à l’aide d’une technologie dans laquelle un mélange de gaz d’hydrocarbures est chauffé à 800°C, ce qui incite les atomes de carbone à se déposer sur un petit diamant germe, se développant en cristal couche par couche.

Pandora, qui a jusqu’à présent extrait des diamants de KGK Diamonds, a déclaré qu’elle obtiendrait ses pierres de laboratoire auprès de fournisseurs d’Europe et d’Amérique du Nord. Les diamants extraits déjà dans les magasins Pandora seraient toujours vendus, a-t-il déclaré.

Les opposants aux diamants extraits disent que leur extraction cause des dommages environnementaux et que « diamants du sang » aident à financer les conflits. Une étude commandée par l’industrie du diamant naturel en 2019 avait à l’inverse déclaré que les diamants extraits étaient moins gourmands en carbone.