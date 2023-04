Paiement en plusieurs fois : quels avantages pour les commerçants ?

Publié le: mardi 4 avril 2023

Ces dernières années, de plus en plus de commerçants ayant une boutique physique ou en ligne proposent à leurs clients le paiement en plusieurs fois. C’est tout sauf une surprise aux vues des nombreux avantages offerts par cette option. Précisions.

Le paiement en plusieurs fois est technique permettant aux clients de régler leurs achats via de multiples versements étalés sur une période donnée. Cette offre est régulièrement proposée pour les biens onéreux comme les appareils électroniques, les véhicules, les meubles, les bijoux… Le paiement différé permet aux clients de flexibiliser leur budget et de mieux contrôler leur trésorerie.

S’il profite aux consommateurs, le paiement en plusieurs fois revêt aussi de nombreux avantages pour les professionnels propriétaires d’une boutique physique ou d’un site e-commerce.

Cette option aide tout d’abord les commerçants à augmenter leurs ventes. Grâce au paiement en plusieurs fois, les commerçants peuvent en effet attirer plus de clients, en particulier ceux qui n’ont pas les moyens de régler leurs achats d’un seul coup. Ces derniers sont ainsi plus enclins à acheter des produits ou services coûteux.

De plus, le paiement différé FLOA permet aux commerçants d’entretenir leurs ressources financières. Pour information, les professionnels reçoivent le paiement intégral des clients suite à la première transaction. Cette règle vaut pour les clients réglant leurs achats en plusieurs versements. Les commerçants obtiennent donc de l’argent plus rapidement, et améliorent la gestion de leur trésorerie.

Le paiement en plusieurs fois a comme autre avantage de réduire les risques d’impayés. Lorsqu’il propose cette option de paiement, les commerçants ont la possibilité d’évaluer la solvabilité de leurs clients. Ils peuvent ainsi prendre des mesures préventives afin d’éviter tout problème de dettes non réglées. En cas de retard de paiement, les commerçants peuvent aussi initier plus facilement des mesures de recouvrement.

Aussi, un commerçant souhaitant fidéliser sa clientèle à tout intérêt à proposer un paiement différé. Cette option prouve tout d’abord sa volonté d’aider ses clients à gérer leur budget. Le commerçant montre aussi qu’il se soucie de leurs attentes et de leurs besoins. Résultat : le commerçant instaure un rapport de confiance avec ses clients. Ils seront ainsi motivés à revenir vers lui pour de futurs achats.

Les commerçants adoptant le paiement en plusieurs fois bénéficient enfin d’un avantage concurrentiel majeur. Selon une étude du cabinet de conseil en marketing Kantar, 69% des consommateurs se disent prêts à changer d’enseigne pour profiter des facilités de paiement.