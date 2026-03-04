Les patrons français face au mur européen : le Brésil comme échappée stratégique

En quinze ans, le Brésil a engagé une normalisation institutionnelle méthodique pendant que la France s’infligeait une surenchère normative chronique. Ce contraste n’est pas anecdotique. Il dit quelque chose de profond sur deux pays qui évoluent en sens inverse, et sur ce que les entreprises françaises risquent de rater si elles continuent de regarder ailleurs.

La France se pénalise elle-même

Il y a une forme d’ironie cruelle dans la situation des PMI et ETI françaises : elles subissent les contraintes européennes comme leurs concurrentes allemandes, néerlandaises ou espagnoles, puis se voient infliger, par surcroît, les sur-normes nationales qu’une culture législative bien française ne cesse de produire. Inventer une loi par problème n’est pas seulement une habitude administrative, c’est un choix de société qui se paie en compétitivité perdue, en visibilité réduite, en décisions d’investissement différées ou abandonnées. Ce n’est pas une querelle idéologique. C’est un fait économique documenté, que les chefs d’entreprise constatent dans leurs bilans bien avant que les économistes le mesurent dans leurs indices.

La compétition ne se joue plus uniquement entre Washington et Pékin. Elle se joue aussi, à l’intérieur de l’Europe, entre des modèles qui divergent. L’Allemagne a bâti sa puissance économique sur une discipline industrielle de long terme, une stabilité réglementaire suffisante pour que les entreprises planifient sur dix ans, et une diplomatie commerciale qui traite les marchés étrangers comme des terrains stratégiques à occuper, pas comme des opportunités à saisir au coup par coup. La France, elle, s’inflige une double contrainte et s’étonne ensuite que ses champions peinent à s’exporter.

Un Brésil qui va dans l’autre sens

C’est dans ce contexte que le Brésil cesse d’être un horizon lointain pour devenir un miroir inconfortable. Pendant que la France ajoutait des couches normatives, le Brésil, réputé pour sa complexité bureaucratique légendaire, a engagé le mouvement inverse. Réforme du droit du travail en 2017, des retraites en 2019, autonomie de la Banque centrale actée en 2021, réforme fiscale en 2023 pour unifier et simplifier une taxation de la consommation que les investisseurs étrangers jugeaient proprement indéchiffrable. Aucune de ces réformes n’est un grand soir, toutes ensemble, elles dessinent quelque chose de plus précieux : une direction lisible, tenue dans la durée, indépendamment des alternances politiques.

Ce que les capitaux cherchent n’est pas la perfection. C’est la prévisibilité. Et sur ce terrain, le Brésil a fait en quinze ans ce que beaucoup d’observateurs européens n’ont pas encore enregistré.

La crise comme preuve de vitalité

On objectera que le Brésil traverse une crise institutionnelle sérieuse, l’affaire touchant la Cour suprême, avec ses conflits d’intérêts présumés et ses tensions politiques profondes, n’est pas un épiphénomène. Mais cette objection révèle précisément le malentendu français sur ce pays. Une société qui débat publiquement de la légitimité de ses juges, qui s’enflamme quand les élites apparaissent trop proches du pouvoir, qui reconstruit ses contre-pouvoirs dans la douleur et sous les projecteurs, cette société-là fonctionne. Elle n’est pas à l’abri des crises, elle les traverse à ciel ouvert. Pour un investisseur de long terme, une démocratie bruyante offre des garanties structurelles qu’un régime silencieux ne peut pas donner.

Trois secteurs, une décision à prendre

Pour les patrons français qui cherchent où croître, le Brésil présente une convergence rare entre leurs besoins et les atouts disponibles. La transition énergétique ? Le pays s’appuie déjà massivement sur des sources bas-carbone (hydraulique, éolien, solaire) ce qui en fait un terrain d’implantation industrielle à faible empreinte carbone à l’heure où le coût carbone implicite devient un argument compétitif en Europe. L’assainissement et les services urbains ? Le cadre réglementaire a été délibérément restructuré pour attirer l’investissement privé. L’agro-industrie ? Elle offre des chaînes de valeur entières (traçabilité, certification, financement, technologie) où les groupes français disposent d’un avantage naturel qu’ils n’exploitent pas à la hauteur de ce qu’il pourrait produire.

Ce qui manque n’est pas l’opportunité. C’est la décision politique de traiter le Brésil comme un allié économique structurel plutôt que comme un sujet de débat intérieur (amazonie, Mercosur, normes environnementales) qui finit toujours par absorber l’énergie disponible sans rien produire de stratégique.

Redevenir américaine

La France n’a plus le luxe d’être seulement européenne. Dans le monde fragmenté qui vient, où les blocs se referment et où les chaînes d’approvisionnement deviennent des instruments de souveraineté, elle doit redevenir américaine au sens continental du terme, présente, lisible, engagée dans une région que d’autres ont compris avant elle. Le point d’entrée logique en Amérique latine, c’est un pays-monde. Ce pays, c’est le Brésil