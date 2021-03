L’Oréal proposera des ingrédients naturels pour sa gamme de maquillage suite à une demande croissante des consommateurs

Publié le: jeudi 4 mars 2021

L’Oréal a pour objectif de tirer presque tous ses ingrédients de sources végétales renouvelables et de minéraux abondants d’ici 2030, pour répondre à une demande de produits cosmétiques biologiques et respectueux de l’environnement de plus en plus importante.

Les principaux groupes de beauté font face à des consommateurs de plus en plus avertis qui veulent des crèmes et du maquillage à base de composants naturels ainsi que des produits recyclables, une tendance aggravée par la pandémie COVID-19, qui impose des produits sûrs et sains.

Cela pose un défi majeur en termes d’adaptation des emballages, mais aussi de développement de produits qui peuvent être conservés et donner des résultats similaires à ceux non naturels.

L’Oréal a déclaré qu’au cours des 10 prochaines années, 95% des ingrédients de toutes ses marques et gammes proviendraient de plantes et de fleurs qui peuvent être renouvelées ou replantées, et de minéraux qui peuvent être trouvés en abondance, contre environ 70% actuellement.

Les consommateurs sollicités

L’évolution vers une approche de « science verte » dans la recherche et le développement impliquera également le développement de formules qui ne sont pas nocives pour les écosystèmes aquatiques lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau, a déclaré L’Oréal.

« Nous avons décidé que c’était le bon moment pour le faire car il y a eu beaucoup de progrès scientifiques », a déclaré Laurent Gilbert, directeur de l’innovation durable à L’Oréal.

Cela comprend le développement de nouvelles méthodes d’extraction ou de production d’ingrédients tels que la vitamine C ou l’acide hyaluronique.

Certains produits étaient plus difficiles à adapter avec le même degré d’efficacité que ceux contenant des produits chimiques, a déclaré Laurent Gilbert, y compris les écrans solaires et les teintures capillaires entièrement naturelles qui sont disponibles dans une gamme de couleurs moins large.

Comme ses pairs, le groupe français de cosmétiques a dû faire face à la pression des acheteurs de plus en plus pointilleux sur les ingrédients et s’appuyant sur les guides du consommateur et les applications mobiles pour les aider à choisir leurs produits.

L’Oréal, qui a enregistré un rebond des ventes au quatrième trimestre malgré un coup liée à la pandémie en 2020, a cherché à contrer les sceptiques en publiant la liste des ingrédients utilisés dans ses formules.