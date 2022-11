La RSE : une priorité pour les entreprises

Publié le: jeudi 3 novembre 2022

Les entreprises ne peuvent plus ignorer les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance qui accompagnent leurs activités. C’est pourquoi nombre d’entre elles articulent leur politique autour de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) afin de contribuer aux enjeux du développement durable, comme le groupe La Poste, qui vient de lever 1,2 milliard d’euros pour financer ses projets RSE.

D’après la Commission européenne, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), également appelée responsabilité sociale des entreprises, est « un concept qui désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes ». En d’autres termes, la RSE c’est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable.

En effet, cette démarche regroupe l’ensemble des pratiques réalisées de façon proactive par une entreprise en respectant les trois piliers du développement durable : être économiquement viable, avoir un impact positif sur la société et respecter l’environnement

Si la RSE existe depuis 30 ans, elle a pris davantage d’ampleur ces dernières années. Cela s’explique par une prise de conscience collective des entreprises du poids de leurs activités sur la société au sens large, mais également par le souhait des salariés de travailler dans une organisation en phase avec leurs valeurs personnelles.

Ainsi, d’après le baromètre RSE 2021, 65% des ETI déclarent intégrer pleinement ce concept dans leur stratégie. D’autant que ces dernières ne voient plus la RSE comme une simple contrainte imposée par la réglementation (loi NRE, loi de vigilance, déclaration de performance extra-financière, loi PACTE, loi de lutte contre le gaspillage…) mais comme une réelle opportunité pour développer leur attractivité, se différencier des concurrents, renforcer leur réputation ou encore améliorer leurs revenus et leurs performances.

Les enjeux RSE touchent également les grandes entreprises françaises, avec 83% d’entre elles qui se perçoivent « Actives » ou « Très actives » en la matière, toujours selon ce baromètre réalisé par un consortium d’acteurs engagés (Make.org, Vendredi, B-Lab France Digitale, 1% for the Planet…)

On peut notamment citer le groupe La Poste qui, à travers son plan stratégique « La Poste 2030 engagée pour vous », ambitionne d’être pionnier et exemplaire en termes de responsabilité sociétale. Pour continuer d’innover en RSE, l’entreprise à mission a lancé son premier sustainable bond, et a levé 1,2 milliard d’euros. Du jamais vu dans le secteur postal.

Souscrite plus de 2,4 fois, cette émission obligation durable a rencontré un grand succès avec plus de 130 investisseurs français, européens et internationaux qui se sont positionnés. La somme récoltée permettra au groupe La Poste de financer le volet « Développement durable » de son plan stratégique.

« Les actifs et projets éligibles contribueront directement à l’atteinte des quatre objectifs statutaires de La Poste en tant que société à mission : contribuer au développement et à la cohésion des territoires, favoriser l’inclusion sociale, promouvoir un numérique éthique, inclusif et frugal, et œuvrer à l’accélération de la transition écologique pour tous », précise le groupe français dans un communiqué.

Deux grandes catégories regroupent les actifs et projets éligibles : « la catégorie verte » (Transport propre, Energie renouvelable, Bâtiments verts, Efficacité énergétique, Economie circulaire) et la « catégorie sociale » (Accès aux services essentiels, insertions professionnelles des jeunes et des personnes en situation de handicap, Création et développement de l’emploi).