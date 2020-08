Le COVID-19 a changé l’environnement de travail

Publié le: lundi 3 août 2020

La principale société de technologie américaine – Cisco – révèle des informations clés sur la façon dont COVID-19 a instauré malgré lui l’avenir du travail.

Dans le récent rapport commandé par Cisco – intitulé « A New Perspective for the Modern Workplace » (Une nouvelle perspective pour le lieu de travail moderne) – la société a révélé six leçons clés pour l’avenir, dont les responsables informatiques et commerciaux ont été témoins, alors qu’ils reprennent petit à petit le chemin du bureau.

« Bien que beaucoup de choses aient été écrites sur les défis immédiats liés à la pandémie, il est important d’appliquer les leçons apprises car beaucoup commencent à déployer des stratégies de retour au travail », a commenté Cisco dans un communiqué.

Les principales leçons apprises mettent en évidence des changements particuliers chez les individus dans l’état d’esprit, l’attitude et le comportement depuis la crise du coronavirus.

Conclusions du rapport Cisco « A New Perspective for the Modern Workplace »

74% des participants pensent que leur entreprise en sortira plus forte

Jusqu’à présent, 2020 a sans aucun doute été l’une des périodes les plus difficiles pour les entreprises. Mais Cisco a rapporté que 74 % des répondants étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle : malgré les défis, les entreprises sortiront plus fortes dans certains domaines de la crise.

« Cet optimisme est révélateur de l’ingéniosité et de l’innovation des organisations. Il a été incroyable de voir combien d’initiatives autour de la transformation numérique et d’autres formes de modernisation prévues à moyen et long terme, ou reportées en raison d’autres priorités, ont été accélérées », a noté Cisco.

La flexibilité devrait se poursuivre et profitera à la fois aux organisations et aux employés

Cisco a également indiqué dans son étude que 49% des personnes interrogées pensent que le travail flexible se poursuivra, et qu’en ce qui concerne l’embauche, 50% pensent que l’augmentation du travail à distance créera un vivier de talents plus inclusif et élargi.

« Les entreprises réalisent que le travail peut se faire n’importe où, que la productivité n’est pas perdue et qu’un bassin de talents élargi permettra d’avoir des équipes de travail plus fortes et plus compétentes », a déclaré Cisco.

Accent mis sur le bien-être des employés et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

87% des personnes interrogées ont souligné qu’en raison de la pandémie, l’accent a été mis de plus en plus sur le bien-être des employés et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Sur les 87%, 47% pensent que cela se poursuivra à long terme.

« Les participants à l’étude ont déclaré qu’ils considéraient la pandémie comme un catalyseur de changement majeur. Cette nouvelle focalisation et priorité sur la santé et le bien-être est une lueur d’espoir pendant cette période, qui donne à réfléchir. »

Un avenir plus positif

Plusieurs commentaires se sont révélés prédominants pendant l’enquête, comme l’importance de l’empathie la façon dont elle a augmenté depuis l’épidémie.

« Du point de vue de l’agilité et de la résilience de l’entreprise, il est important que nous apprenions et nous adaptions rapidement à partir de cette expérience », a déclaré Aruna Ravichandran, vice-présidente du marketing du groupe de collaboration de Cisco.