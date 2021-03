Les entreprises japonaises se tournent vers la haute technologie dans la lutte contre le gaspillage alimentaire

Publié le: mardi 2 mars 2021

Les entreprises japonaises intensifient l’utilisation de l’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe pour réduire les déchets et réduire les coûts de la pandémie, et cherchent à marquer des points de durabilité en cours de route.

L’élimination des plus de 6 millions de tonnes de déchets alimentaires du Japon coûte à la troisième économie mondiale quelque 2 000 milliard de yens (15,58 milliards d’euros) par an, selon les données du gouvernement. Avec le gaspillage alimentaire par habitant le plus élevé d’Asie, le gouvernement japonais a promulgué une nouvelle loi visant à réduire de moitié ces coûts par rapport aux niveaux de 2000 d’ici 2030, poussant les entreprises à trouver des solutions.

La chaîne d’épicerie Lawson a commencé à utiliser l’IA de la société américaine DataRobot, qui estime la quantité de produits sur les étagères, des boulettes de riz onigiri aux sandwichs aux œufs et au thon, pouvant être invendus ou ne pas répondre à la demande.

Lawson vise à réduire de 30% le surstock dans les endroits où la solution a été déployée et souhaite réduire de moitié le gaspillage alimentaire dans tous ses magasins en 2030 par rapport à 2018.

L’élimination des déchets alimentaires est le coût le plus élevé pour les propriétaires de franchise de Lawson après les coûts de main-d’œuvre.

Réponse à une demande croissante

Le fabricant de boissons Suntory Beverage & Food expérimente un autre produit d’IA élaboré par Fujitsu pour essayer de déterminer si des marchandises telles que des bouteilles de thé oolong et de l’eau minérale ont été endommagées lors du transport.

Jusqu’à présent, c’était une entreprise humaine de longue haleine. Avec la nouvelle IA, Suntory espère évaluer quand une boîte endommagée n’est qu’abimée, ou quand le contenu lui-même a été endommagé et doit être retourné.

Suntory vise à réduire le retour des marchandises de 30 à 50%, à réduire le coût du gaspillage alimentaire et à développer un système standard commun qui peut être partagé par d’autres fabricants de produits alimentaires et entreprises de transport.

Les acheteurs notoirement pointilleux du Japon montrent des signes de changement dans leurs comportements, d’autant plus que la pandémie de coronavirus frappe les revenus.

Tatsuya Sekito a lancé Kuradashi, une société de commerce électronique spécialisée dans les invendus vendus au rabais, en 2014, après avoir vu d’énormes quantités de déchets provenant des transformateurs de produits alimentaires alors qu’il travaillait pour une société de commerce japonaise en Chine.

Le commerce en ligne prospère maintenant en partie en raison d’une augmentation de la demande d’aliments invendus à bas prix, les consommateurs étant devenus plus conscients des coûts au milieu de la pandémie de COVID-19.

« Les ventes ont augmenté de 2,5 fois l’an dernier par rapport à l’année d’avant, tandis que la quantité de gaspillage alimentaire a doublé depuis que le coronavirus a coupé la chaîne d’approvisionnement alimentaire », a déclaré Tatsuya Sekito.

Un achat responsable et solidaire

Kuradashi dispose d’un réseau de 800 entreprises, dont Meiji Holdings, Kagome et Lotte Foods, qui lui vendent un total de 50 000 articles, y compris des paquets de curry instantané, de smoothies et de nori de haute qualité.

« Les acheteurs japonais ont tendance à être pointilleux, mais nous attirons les clients en leur offrant non seulement une vente, mais la possibilité de faire don d’une partie des achats à une association caritative, ce qui sensibilise aux problèmes sociaux », a déclaré Sekito.

Le nombre de membres est passé à 180 000 en 2021, contre 80 000 en 2019.

D’autres entreprises ont également uni leurs forces avec les entreprises du secteur alimentaire pour développer une nouvelle plate-forme technologique pour réduire le gaspillage alimentaire dans le cadre des efforts mondiaux visant à atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

NEC Corp utilise une IA qui peut non seulement analyser des données telles que la météo, le calendrier et les tendances des clients pour estimer la demande, mais aussi donner un raisonnement derrière son analyse.

NEC a déployé la technologie auprès de certains grands détaillants et fabricants de produits alimentaires, les aidant à réduire leurs coûts de 15 à 75%.

NEC espère partager et traiter les données via une plate-forme commune entre les fabricants, les détaillants et la logistique, afin de réduire les inadéquations dans les chaînes d’approvisionnement.

« Réduire le gaspillage alimentaire n’est pas notre objectif ultime », a déclaré Ryoichi Morita, directeur principal chargé de l’intégration numérique de NEC.

« À terme, nous espérons que cela pourra conduire à résoudre d’autres défis commerciaux tels que la réduction des coûts, la résolution des pénuries de main-d’œuvre, la rationalisation des stocks, des commandes et de la logistique. »