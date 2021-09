Les banques européennes à la traîne en matière de durabilité

Publié le: mercredi 1 septembre 2021

Les banques européennes se montrent lentes à agir en matière de durabilité et n’ont qu’une compréhension limitée de leur exposition aux risques environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance, a montré un rapport pour la Commission européenne du gestionnaire d’actifs BlackRock.

Le rapport de 273 pages publié le 27 août devait proposer des données et des idées d’un éventail de secteurs bancaires et d’autres parties prenantes, et a notamment indiqué que les décideurs devraient prendre davantage de mesures.

“Malgré les efforts accrus des banques et des superviseurs, cette étude constate que le rythme de mise en œuvre pour parvenir à une intégration des critères de RSE efficace dans la gestion des risques, la supervision prudentielle, les stratégies commerciales et les politiques d’investissement doit être accéléré“, indique le rapport.

Les banques subissent de plus en plus la pression des investisseurs et des activistes sur leur rôle dans la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, en particulier sur leur rôle dans le financement des entreprises fortement émettrices dans des secteurs tels que l’énergie et les services publics.

Parmi les conclusions, le rapport indique que les banques n’avaient pas de définition commune des risques RSE, la plupart des prêteurs n’ayant pas encore cartographié comment les différents risques RSE alimentent le risque financier et seuls quelques-uns ont mis en place une stratégie de risque.

“Les facteurs RSE sont largement, quoique parfois superficiellement, intégrés dans les politiques de prêt, les processus de demande de crédit et la diligence raisonnable, en particulier pour certains secteurs à haut risque“, indique le rapport.

“Cependant, la couverture est souvent limitée et, par exemple, les activités d’investissement hors bilan associées aux marchés de conseil ou de capitaux d’emprunt sont souvent hors de portée.”

Définir des objectifs et des délais mesurables

L’intégration du risque RSE dans les modèles de risque et les tests de résistance “en est à ses débuts“, et la plupart des banques doivent encore l’intégrer dans leurs cadres internes de reporting des risques, a-t-il ajouté.

Parmi les conclusions, le rapport a suggéré que les banques et les superviseurs travaillent à l’élaboration d’une définition granulaire des risques RSE, certaines parties prenantes appelant à des stratégies ambitieuses avec des objectifs et des délais mesurables.

Un porte-parole de la Commission a déclaré que l’exécutif prévoyait d’organiser une discussion sur le rapport avec des membres du Parlement européen et d’autres parties prenantes, et qu’il utiliserait le contenu du rapport pour aider à formuler de futures propositions politiques.