L’industrie de la mode doit accélérer sa transition climatique

Publié le: mercredi 1 juin 2022

Les 30 plus grandes entreprises de mode cotées en bourse doivent faire plus pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable des Nations Unies, bien que certaines améliorent leurs références sociales et environnementales, a déclaré The Business of Fashion dans un rapport.

Les marques de mode font face à une pression croissante de la part des consommateurs, en particulier des plus jeunes, et des gouvernements pour montrer qu’elles font mieux sur les questions environnementales.

« Vous avez quelques précurseurs qui progressent à petits pas, mais fondamentalement, la situation dans son ensemble est que l’industrie est extrêmement sous-performante« , a déclaré Sarah Kent, correspondante en chef du développement durable pour la publication de l’industrie commerciale The Business of Fashion.

L’Index de durabilité de Business of Fashion 2022, dans son deuxième rapport, a analysé les informations rendues publiques sur les objectifs et les politiques environnementales, y compris les droits des travailleurs, dans trois catégories : le luxe, les vêtements de sport et la mode de rue.

Puma a été classé le plus haut, marquant 49 points sur 100, suivi de Kering, leader de l’année dernière, Levi Strauss, H&M et Burberry.

Puma s’est félicité de cette reconnaissance, mais le directeur général Bjorn Gulden a déclaré que « il reste beaucoup à faire« . La directrice du développement durable de Kering, Marie-Claire Daveu, a déclaré que son entreprise était « pleinement consciente des défis à venir« .

Un risque d’image pour les entreprises

« Il y a des signes de progrès, mais c’est en grande partie progressif« , a déclaré Sarah Kent, ajoutant que « nous ne voyons pas les grands pas de transformation dont nous avons vraiment besoin de voir au cours des huit prochaines années » pour atteindre les objectifs de Paris.

Le rapport indique que les entreprises pourraient perdre leur pertinence culturelle et détruire la valeur à long terme en omettant d’agir.

Dans l’ensemble, les entreprises ont obtenu les meilleurs résultats en matière de progrès dans la réduction des émissions dans les domaines évalués dans le rapport, mais elles ont obtenu les pires résultats en matière de réduction des déchets.

« C’est un défi vraiment épineux pour les grands dirigeants de n’importe quelle entreprise de mode« , a déclaré Sarah Kent. « Comment satisfaire vos actionnaires et démontrer que vous pouvez continuer à tirer la croissance financière sans faire croître la production, sans continuer à faire plus et donc extraire plus et donc créer plus de déchets ? » s’alarme Sarah Kent.