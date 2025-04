Clause de préciput : le secret pour protéger votre conjoint survivant

La clause de préciput, peu connue de beaucoup, est un outil juridique intéressant pour les couples qui veulent organiser la transmission de leur patrimoine. Intégrée dans le contrat de mariage, elle permet au conjoint survivant de prélever certains biens communs avant le partage de la succession. On la désigne aussi sous le nom de « donation préciputaire », et elle mérite qu’on s’y attarde de près pour bien comprendre comment elle fonctionne.

C’est quoi la clause de préciput ?

La clause de préciput est un accord matrimonial qui donne au conjoint survivant le droit de choisir un ou plusieurs biens communs avant que la succession ne soit partagée. Souvent prévue dans le contrat de mariage, elle permet d’attribuer au survivant des biens en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit. Contrairement à d’autres mécanismes comme la donation au dernier vivant, elle ne doit pas tenir compte de la quotité disponible et n’est pas prise en compte pour le calcul des droits de succession.

Le gros avantage ici, c’est que le conjoint survivant peut accéder immédiatement aux biens choisis par le couple, sans droits de succession sur ces derniers, renforçant ainsi leur soutien financier. Attention toutefois, il doit payer un droit de partage de 2,5% sur la valeur nette du bien une fois le passif déduit.

Comparer avec d’autres solutions de transmission

Le régime matrimonial influence largement la mise en œuvre de la clause de préciput. Par exemple, avec une communauté universelle, tous les biens sont transmis au conjoint survivant sans aucun droit de succession. Mais ce régime peut poser problème pour les enfants, qui ne reçoivent rien sur le champ et se retrouvent plus tard face à des droits plus élevés.

À l’inverse, la donation au dernier vivant offre aussi une transmission intéressante, mais elle est limitée par les obligations familiales du défunt. Sans oublier que cette donation peut être retirée à tout moment par l’un des époux sans avertissement préalable.

Ainsi, la clause de préciput offre une flexibilité appréciable en permettant aux époux de déterminer précisément quels biens seront transmis, tout en garantissant une protection financière immédiate au conjoint survivant, sous certaines conditions d’éligibilité.

Atouts et conditions particulières

L’un des gros atouts de cette clause, c’est qu’elle est irrévocable sans l’accord mutuel des époux (autrement dit, une fois décidée, elle ne peut être changée unilatéralement). Cela protège le conjoint survivant et l’empêche de voir ses droits diminuer suite à une modification imprévue.

Cependant, quelques conditions d’attribution doivent être respectées pour en bénéficier pleinement. Par exemple, la clause ne s’applique pas en cas de divorce et peut être contestée par les enfants d’une union antérieure via ce qu’on appelle l' »action en retranchement ». De plus, si les liquidités disponibles ne suffisent pas, le conjoint survivant pourrait devoir vendre une partie des biens communs pour toucher ce qui lui est dû.

La mise en place d’une clause de préciput demande l’intervention d’un notaire et entraîne un coût d’environ 1 000 €. Elle doit impérativement figurer dans le contrat de mariage initial ou être ajoutée lors d’une modification ultérieure du régime matrimonial.

La clause de préciput apparaît comme une option intéressante pour protéger le conjoint survivant tout en prenant en compte les droits des enfants héritiers. En contournant les règles rigides des donations classiques et en offrant plus de liberté pour choisir les biens à transmettre, elle représente un véritable levier pour les couples qui souhaitent organiser leur succession de manière réfléchie. Vu que les conséquences financières peuvent être importantes, chaque couple devrait prendre le temps d’en parler avec son notaire afin de bien comprendre les répercussions sur sa situation patrimoniale.