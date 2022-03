Standard Ethics abaisse la note de durabilité de la Russie au niveau le plus bas

Publié le: mardi 1 mars 2022

L’agence de notation de durabilité Standard Ethics a annoncé avoir abaissé la note de la Fédération de Russie après l’invasion de l’Ukraine.

Standard Ethics, qui note les entreprises et les gouvernements en fonction de leurs performances sur une série de mesures environnementales, sociales et liées à la gouvernance, a déclaré avoir réduit la Russie d’un cran à sa note la plus basse de « E- » à « F », définie comme « Non durable ».

La rétrogradation fait suite à « la grave violation armée de la souveraineté ukrainienne par la Fédération de Russie, l’impact international massif que cela a et les sanctions approuvées par les principales démocraties du monde« , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Les émetteurs, banques, fonds et autres entités détenant des titres en Fédération de Russie ou dans de grandes entreprises russes pourraient à leur tour voir leur propre notation éthique affectée négativement« , a-t-elle ajouté.