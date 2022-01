Groenland : 20 à 30 degrés de plus que la moyenne

Publié le: samedi 1 janvier 2022

Le Groenland vient d’enregistrer des températures allant de 20 à 30 degrés au dessus de la moyenne habituelle saisonnière.

Ça chauffe au Groenland !

L’institut météorologique danois, DMI, a révélé dans un rapport publié mercredi 22 décembre 2021, des températures 20 à 30 degrés supérieures aux moyennes saisonnières lors de ces dernières semaines.

A Nuuk, la capitale du Groenland, il faisait 13° C le 20 décembre dernier, quand les températures habituelles tournent autour de -5,3° C. A Qaanaaq, dans le nord où il fait habituellement -20,1° C durant cette période hivernale, les températures avoisinaient les 8,3° C.

Un phénomène lié au dérèglement climatique

« L’une des raisons pour lesquelles nous observons des températures élevées est le phénomène météorologique du foehn », explique Caroline Drost Jensen, une climatologue de DMI.

Le foehn est un vent chaud courant dans cette région du monde.

« Il est inhabituel qu’il se produise sur une zone aussi vaste et simultanément sur une longue période car il s’étend sur la majorité de la côte ouest et une partie de la côte est », précise Caroline Drost Jensen.

Selon la climatologue : « ces températures ne sont en revanche pas sans précédent : ni les records absolus, ni les records des trente dernières années pour un mois de décembre n’ont été battus ».

Trois fois plus rapide

Le réchauffement climatique est trois fois plus rapide dans l’Arctique qu’ailleurs : « Le réchauffement climatique planétaire sous-tend les températures élevées que nous observons actuellement au Groenland, et fait qu’elles sont généralement plus élevées (…) que par le passé ».

Le Groenland a connu l’été dernier un épisode de fonte « massive » de la calotte glaciaire due à une vague de chaleur et des températures 10° C plus élevés que la moyenne. Huit milliards de tonnes de glace ont ainsi été perdues chaque jour, soit le double du rythme moyen lors de la période estivale habituelle.

Le 14 août dernier, il a plu à 3 216 mètres d’altitude au plus haut point du Groenland : une première.