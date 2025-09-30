12 000 salariés écartés chez Accenture au profit de l’IA

Accenture traverse une mutation brutale. Le géant du conseil taille dans ses effectifs, sacrifiant 12 000 emplois pour mieux miser sur l’intelligence artificielle. Une restructuration massive qui illustre la tendance mondiale, celle de remplacer des postes humains par des solutions automatisées.

Accenture a confirmé, le 26 septembre, une vaste vague de licenciements. Le cabinet de conseil Accenture, leader mondial avec près de 780 000 salariés, a décidé d’accélérer sa transformation numérique en misant sur l’IA. Résultat : plus de 12 000 postes sont supprimés, une décision qui secoue le monde du travail et alimente les craintes d’un bouleversement durable de l’emploi.

Accenture face à l’IA : la réorganisation s’accélère

Depuis plusieurs mois, Accenture a lancé un plan de restructuration mondial. Selon Franceinfo, « 12 000 emplois sont déjà impactés » dans ce processus de transformation. Le cabinet ne cache pas sa stratégie : il s’agit de se séparer des salariés considérés comme dépassés par les évolutions technologiques liées à l’IA. L’Usine Digitale précise qu’« près de 12 000 personnes » ont été licenciées en seulement trois mois.

Cette réduction massive vise surtout les fonctions jugées non adaptables aux nouveaux besoins numériques. Julie Sweet, PDG d’Accenture, l’a reconnu, dans l’Irish Times, lors d’un appel aux analystes : « Nous écartons, dans un calendrier resserré, les personnes pour lesquelles la reconversion, selon notre expérience, n’est pas une voie viable pour acquérir les compétences dont nous avons besoin. » Les salariés non requalifiables sont poussés vers la sortie sans délai.

Le coût social et financier d’un choix stratégique

Les chiffres illustrent l’ampleur du mouvement. Fin août, l’entreprise comptait 779 000 employés, contre 791 000 trois mois plus tôt, selon l’Irish Times. Le plan de restructuration est estimé à 865 millions de dollars, d’après le Financial Times. Rien que pour le dernier trimestre, les coûts de licenciement et frais connexes ont atteint 615 millions de dollars, auxquels devraient s’ajouter encore 250 millions au trimestre suivant.

En parallèle, Accenture mise tout sur l’intelligence artificielle. Le groupe annonce déjà 5,1 milliards de dollars de commandes liées à l’IA et revendique 77 000 salariés formés aux sciences des données ou aux usages avancés de l’IA. Pour accélérer ce virage, l’entreprise a lancé sa plateforme « AI Refinery for Industry », intégrant douze solutions sectorielles basées sur des agents IA. Ce choix illustre une logique implacable : réduire le coût du travail humain pour dégager des marges d’investissement dans les technologies émergentes.

Une tendance mondiale qui dépasse Accenture

Accenture n’est pas un cas isolé. Dans la finance, les télécommunications ou encore les médias, les suppressions de postes s’enchaînent face à l’automatisation. La particularité du dossier Accenture est toutefois sa dimension symbolique, un cabinet de conseil qui, depuis toujours, accompagne les grandes entreprises dans leur adaptation, devient lui-même l’exemple de la disruption.

Ce mouvement soulève une question essentielle, combien d’emplois humains pourront résister à la montée en puissance de l’IA ? Si l’entreprise affirme investir massivement dans la formation, sa propre PDG admet que tous ne pourront être requalifiés. La vague d’automatisation ne fait que commencer.

