Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais un chargeur qui chauffe trop cache souvent l’une de ces erreurs de branchement

Un chargeur qui chauffe ? Vous pourriez abîmer votre appareil sans le savoir !

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Anthony Jacquot
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Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais un chargeur qui chauffe trop cache souvent l'une de ces erreurs de branchement
Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais un chargeur qui chauffe trop cache souvent l’une de ces erreurs de branchement © Social Mag
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Dans notre vie quotidienne où le téléphone ne nous quitte presque jamais, rien n’est plus inquiétant qu’un chargeur qui chauffe. Cette surchauffe peut abîmer l’appareil et réduire la durée de vie des composants électroniques. Comprendre pourquoi cela arrive et comment s’en débarrasser reste donc important.

Ce qui fait chauffer le chargeur

Une cause fréquente de surchauffe vient de l’utilisation du téléphone avec son étui, surtout les coques en silicone. Elles protègent bien contre les chocs, mais elles retiennent aussi la chaleur et empêchent une bonne dissipation. Cette accumulation de température affecte autant le téléphone que le chargeur.

Il vaut également mieux éviter de charger le téléphone dans des endroits chauds. Posez le chargeur sur une surface bien ventilée, ne le laissez pas en plein soleil et évitez de le recouvrir avec une coque épaisse. Rappelez-vous que la chaleur est le principal ennemi de la durée de vie des composants. Adopter de bonnes habitudes de recharge aide à prévenir la surchauffe.

Astuces simples pour éviter la surchauffe

Pour prolonger la vie du chargeur et du téléphone, changez un peu vos habitudes de recharge. Gardez le niveau de charge entre 20 % et 80 % au quotidien et évitez les cycles complets qui sollicitent trop les cellules au lithium-ion. Achetez des accessoires d’origine ou certifiés pour garantir que la tension et l’intensité fournies restent correctes.

Réservez la charge rapide aux situations urgentes. Pour la nuit, préférez un chargeur plus lent afin de limiter la contrainte sur la batterie. Beaucoup de téléphones intègrent des fonctions comme la « Protection de la batterie » ou la « charge optimisée » qui plafonnent la charge à 80 % ou 85 % : activer ces options est fortement recommandé pour prolonger la durée de vos appareils.

Que faire si le chargeur chauffe

Si votre chargeur chauffe beaucoup, vérifiez d’abord sa compatibilité avec votre téléphone. Il est important que le chargeur soit conçu pour le téléphone en question et de ne pas utiliser un remplaçant. Évitez les chargeurs sans marque : ils ne respectent souvent pas les certifications de sécurité électrique en vigueur dans votre pays. Les chargeurs certifiés ont passé divers tests, notamment des essais de choc, de pression, de surtension et de température.

Les professionnels du secteur rappellent qu’un chargeur bien adapté ne devrait pas chauffer excessivement. La certification garantit que l’équipement répond aux normes de sécurité essentielles, ce qui limite les risques liés à la surchauffe.

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