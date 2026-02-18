Assurance habitation : la facture grimpe sous l’effet du dérèglement climatique

Les derniers bilans publiés confirment une tension durable sur le marché de l’assurance. Après une année 2024 marquée par des sinistres massifs, le secteur ajuste ses tarifs pour absorber des pertes historiques, tandis que le dérèglement climatique s’impose comme facteur central de cette inflation.

Assurance et dérèglement climatique : des sinistres records

En 2024, l’assurance habitation a été confrontée à une vague de sinistres sans précédent. Tempêtes, inondations, épisodes de grêle et sécheresses ont généré près de 5 milliards d’euros de pertes pour les assureurs en France. Ce montant constitue un record depuis la création du régime des catastrophes naturelles en 1982. Dans le même temps, l’assurance multirisque habitation a couvert 4,6 millions de sinistres sur l’année, pour un coût total estimé à 8 milliards d’euros pour le secteur, toujours selon 24Matins. Ainsi, la charge financière pesant sur chaque contrat d’assurance devient structurelle et non plus exceptionnelle. Cette dynamique s’inscrit directement dans le contexte du dérèglement climatique.

L’association UFC-Que Choisir souligne que « Les sinistres liés au changement climatique deviennent de plus en plus fréquents [et] mettent sous pression le système d’assurance et affaiblissent les consommateurs. », selon Connexion France. De plus, plus de 5 milliards d’euros des indemnisations versées en 2024 sont attribuables aux événements climatiques. Autrement dit, l’assurance n’absorbe plus des aléas ponctuels mais une transformation durable du risque.

Assurance habitation : la flambée des primes et la réforme de la surprime CatNat

Face à ces pertes, l’assurance habitation a répercuté une partie du choc sur les primes. En 2024, la prime moyenne d’assurance multirisque habitation est passée de 279 euros à 299 euros hors taxes, soit une hausse de 7,2 %. Et ce mouvement ne ralentit pas. Pour 2025, des augmentations supplémentaires comprises entre 8 % et 11 % sont anticipées. Ainsi, l’assurance devient progressivement plus coûteuse pour les ménages, alors même que le pouvoir d’achat demeure contraint. Par ailleurs, la réforme de la surprime CatNat accentue la pression.

Ce prélèvement obligatoire sur chaque contrat d’assurance destiné à financer le régime des catastrophes naturelles est passé de 12 % à 20 % à partir de janvier 2025. En conséquence, même sans sinistre individuel, chaque assuré contribue davantage au financement collectif du risque climatique. Les catastrophes naturelles jouent un rôle majeur dans l’augmentation du prix de l’assurance habitation. Dès lors, l’assurance n’évolue plus seulement en fonction de la sinistralité personnelle mais selon une exposition territoriale accrue au dérèglement climatique.

Assurance et dérèglement climatique : vers une transformation structurelle du modèle

Au-delà des chiffres, le modèle même de l’assurance est questionné. Lorsque les catastrophes naturelles se multiplient, la mutualisation traditionnelle du risque devient plus fragile. En effet, si les événements extrêmes deviennent fréquents, l’assurance doit provisionner davantage de capitaux et réviser ses grilles tarifaires. Or, cette adaptation peut exclure certains ménages des zones les plus exposées au dérèglement climatique, notamment les régions soumises aux inondations ou à la sécheresse. C’est pourquoi UFC-Que Choisir appelle à une réforme du système.

L’organisation plaide pour une meilleure information des assurés et une refonte du cadre pour garantir l’accès à l’assurance. La hausse continue des primes interroge la soutenabilité sociale du modèle. Si les coûts liés au dérèglement climatique continuent d’augmenter au même rythme qu’en 2024, l’assurance habitation pourrait devenir un poste budgétaire encore plus lourd pour des millions de foyers. Par conséquent, la question ne porte plus seulement sur l’évolution des tarifs, mais sur la capacité du système d’assurance à absorber durablement un climat en mutation.