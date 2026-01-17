Retraite au soleil ou paradis fiscal ? Ces pays font rêver les retraités français

Chaque année, le classement des meilleurs pays pour une retraite tranquille à l’étranger suscite beaucoup d’intérêt chez les futurs retraités. Pour 2025, le magazine Capital, en partenariat avec le site Retraite sans Frontières, publie en avant-première la nouvelle liste des destinations idéales pour passer ses vieux jours loin de l’Hexagone. Ces informations sont particulièrement attendues alors que beaucoup s’interrogent sur le pouvoir d’achat et les conditions de vie à la retraite.

Comment ils ont établi le classement

L’édition 2025 s’appuie sur une méthodologie stricte : des réunions avec des retraités et l’envoi de 176 questionnaires. Ces démarches ont servi à définir et à pondérer les critères retenus, comme le pouvoir d’achat, le climat, la qualité des soins médicaux, la sécurité et l’accessibilité.

Les notes des destinations ont été construites à partir de statistiques publiques et des retours d’expérience des retraités installés à l’étranger, membres de la plateforme Retraite sans Frontières. Les critères principaux se répartissent ainsi : 20% pour le pouvoir d’achat, 15% pour le climat, 10% chacun pour la qualité des soins, la sécurité et l’accessibilité.

Pour Paul Delahoutre, fondateur de Retraite sans Frontières, la priorité des retraités reste le coût de la vie, qu’il décrit comme « le critère le plus important pour eux ». Il souligne aussi que, malgré l’attrait du climat, de la qualité des soins et de la sécurité, l’éloignement de la famille reste « un frein énorme pour beaucoup de retraités ».

Le podium reste européen

1. Le Portugal conserve sa première place pour la deuxième année consécutive. Le pays bénéficie d’une proximité géographique à seulement 2 heures d’avion de la France, et d’un grand nombre de vols low-cost qui facilitent les allers-retours avec l’Hexagone. Le Portugal est réputé pour sa sécurité et une intégration aisée grâce à la présence de francophones. En revanche, le coût de la vie et de l’immobilier y reste un point faible.

2. L'Espagne arrive en deuxième position, tirant parti de sa proximité, d'un climat agréable et d'infrastructures modernes. Paul Delahoutre qualifie le pays de « culturellement proche de la France ». Son coût de la vie est cependant comparable à celui de la France.

3. La Grèce, troisième, se distingue par un patrimoine culturel riche et un climat attractif. Sa fiscalité avantageuse pour les retraités constitue un atout important : imposition limitée à 7% pendant 15 ans pour les retraités du secteur privé. Le coût de la vie y reste toutefois similaire à celui en France.

Des destinations hors d’Europe

La Thaïlande , en quatrième place, séduit par un coût de la vie extrêmement bas et par ses paysages naturels. Un couple de retraités peut y vivre pour moins de 1 000 € par mois , location incluse. La distance, d’environ 10 000 km , reste néanmoins un frein pour certains.

En cinquième position, l' Île Maurice a gagné deux places grâce à son climat attractif et à la francophonie de nombreux habitants, mais elle pâtit de son éloignement géographique et d'un coût de la vie relativement élevé.

Le Maroc (sixième) et la Tunisie (septième) offrent un coût de la vie bas, même si des perceptions négatives sur la sécurité persistent. La Tunisie , qualifiée de « petite perle du Maghreb », réapparaît dans le classement avec une sécurité perçue comme maîtrisée.

Le Sénégal , huitième, propose un coût de vie réduit et un abattement fiscal de 80% sur les pensions, mais la qualité des soins y est jugée insuffisante.

, huitième, propose un coût de vie réduit et un abattement fiscal de sur les pensions, mais la qualité des soins y est jugée insuffisante. Bali, neuvième, attire pour ses plages et son faible coût, malgré des soins médicaux parfois défaillants. Enfin, la République dominicaine ferme le classement en dixième position, séduisant par son village francophone Las Terrenas, malgré la distance.

Le choix de s’expatrier pour la retraite mérite une vraie réflexion, en prenant en compte ces différents éléments, y compris le versement des pensions. Que l’on cherche à économiser, profiter d’un climat plus doux ou s’immerger dans une nouvelle culture, ce classement donne des indications utiles pour préparer au mieux sa retraite à l’étranger.