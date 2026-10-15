Diesel : les PME de transport menacées jusqu’en 2027

Alors que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) envisage une pénurie de diesel se prolongeant jusqu’en 2027, les entreprises de transport et de logistique subissent de plein fouet cette crise. Pour les PME, c’est une question de survie, et l’emploi des salariés est fragilisé. En septembre 2026, les marges de raffinage ont atteint un sommet de 95 dollars le baril, d’après le rapport mensuel de l’AIE du 14 octobre. Les perturbations au Moyen-Orient et en Russie ont supprimé 1,3 million de barils d’exportations de gazole par jour, soit 4,5 % de la demande mondiale, impactant directement les finances des transporteurs.

Les PME de transport face à la crise du diesel

Les coûts de carburant menacent les petits transporteurs

Les PME du transport routier subissent lourdement la hausse des prix du diesel, qui représente 30 à 40 % de leurs charges. Avec des marges inférieures à 5 %, toute variation tarifaire peut les faire basculer dans le rouge. Depuis mars 2026, les prix restent élevés malgré la libération de 426 millions de barils des réserves d’urgence par l’AIE.

Contrairement aux grands groupes, les PME ne peuvent pas absorber ces hausses facilement. Elles ne peuvent pas toujours répercuter les surcoûts sur leurs clients sans risquer de perdre des contrats, ni négocier des tarifs préférentiels avec les fournisseurs. Beaucoup sont liées par des contrats à prix fixes, les obligeant à honorer des livraisons à perte. La trésorerie s’épuise, les retards de paiement s’accumulent, forçant certains transporteurs à déposer le bilan ou à réduire drastiquement leurs activités.

Marges en baisse, emplois en péril

L’érosion des marges entraîne des ajustements sociaux : embauches gelées, heures supplémentaires supprimées, renouvellement des flottes reporté. Les conducteurs routiers, déjà soumis à des conditions difficiles, voient leurs salaires stagner ou diminuer à cause de la baisse des primes kilométriques. Plusieurs syndicats mettent en garde contre les tensions sociales croissantes et la dégradation des conditions d’emploi.

L’AIE indique que « les prix records du diesel ont déjà de vastes conséquences économiques, augmentant le coût des biens et impactant les revenus réels, l’activité économique et l’inflation ». Cette inflation affecte toute la chaîne de valeur : les agriculteurs répercutent les hausses sur les prix alimentaires, les artisans du bâtiment augmentent leurs devis, et les ménages voient leur pouvoir d’achat diminuer.

Adaptation des grandes entreprises, salariés impactés

Conséquences immédiates : réductions de cadence et suppressions d’emplois

Les grands groupes logistiques, malgré des marges de manœuvre plus importantes, ne sont pas épargnés. Plusieurs ont réduit leur cadence et optimisé leurs tournées pour limiter les kilomètres. Certaines lignes non rentables sont suspendues, et des clauses de révision tarifaire indexées sur le prix du carburant sont négociées. Cependant, ces ajustements ne suffisent pas toujours à compenser le choc.

Les premières suppressions de postes touchent les fonctions support et les entrepôts moins performants. Les contrats intérimaires ne sont pas renouvelés, et les CDI en période d’essai sont interrompus. Les plans de sauvegarde de l’emploi se multiplient dans les entreprises les plus exposées. La crise pétrolière frappe en premier les salariés les plus précaires, sans ancienneté ni qualifications pour négocier.

Réorganisation stratégique des groupes logistiques

Face à cette crise, les grands groupes accélèrent leur transformation. Certains mutualisent leurs flux avec des concurrents pour optimiser le remplissage des camions, tandis que d’autres investissent dans des logiciels d’optimisation des tournées pour réduire les trajets à vide. Les stratégies de relocalisation des entrepôts se multiplient pour rapprocher les stocks des zones de consommation. Le recours au fret ferroviaire et fluvial, moins dépendant du diesel, se développe là où les infrastructures le permettent.

Ces adaptations nécessitent cependant du temps et des investissements, compliqués par la conjoncture actuelle. L’AIE avertit que « les marchés pétroliers pourraient connaître davantage de turbulences avant qu’un éventuel excédent n’apparaisse en 2027 ». Les entreprises naviguent dans un contexte économique incertain où chaque décision stratégique comporte des risques majeurs.

Transition énergétique : opportunité ou menace ?

Électrification des flottes : un défi pour les PME

La crise du diesel relance le débat sur l’électrification des flottes de transport. Les constructeurs proposent des camions électriques pour les livraisons urbaines et régionales, mais leur coût reste prohibitif pour les PME, étant deux à trois fois supérieur à un modèle diesel. Les aides publiques ne couvrent qu’une fraction de cet écart, et l’infrastructure de recharge est insuffisante, notamment sur les axes autoroutiers et en zones rurales.

Pour les entreprises en difficulté, investir dans l’électrique est impossible. Elles ont besoin de solutions immédiates, pas de paris sur l’avenir. Le budget carburant explose aujourd’hui, tandis que la transition énergétique reste lointaine, créant une impasse stratégique pour de nombreux acteurs.

Responsabilité des grands groupes face à la dépendance au diesel

Les grandes entreprises de logistique portent une responsabilité particulière dans cette transition. Leur dépendance au diesel résulte de choix stratégiques privilégiant la flexibilité et les coûts bas au détriment de la résilience énergétique. Certains groupes ont tardé à diversifier leurs sources d’énergie, misant sur une disponibilité illimitée du pétrole à bas prix. Ce pari est perdant.

Les politiques RSE de ces entreprises sont aujourd’hui mises à l’épreuve. Au-delà des engagements de neutralité carbone à horizon 2050, les parties prenantes attendent des actions concrètes pour protéger l’emploi et accompagner la transition. Certains groupes investissent dans la formation de leurs salariés aux nouvelles technologies, et d’autres créent des fonds de soutien pour leurs sous-traitants en difficulté. Mais ces initiatives restent marginales face à l’ampleur du défi.

Quelles solutions pour les entreprises ?

Les pouvoirs publics sont sollicités pour intervenir massivement. Les professionnels du secteur réclament des aides d’urgence pour compenser les surcoûts de carburant, similaires aux dispositifs des crises précédentes. Ils demandent aussi l’accélération des investissements dans les infrastructures alternatives, notamment le rail et le fluvial. Le marché du diesel devrait rester tendu en 2027, selon les experts, rendant ces mesures indispensables.

À plus long terme, la mutualisation des moyens entre entreprises apparaît prometteuse. Les plateformes collaboratives pour partager les flux de transport se développent, et les coopératives de transporteurs émergent pour négocier collectivement les prix du carburant et mutualiser les investissements dans les véhicules propres. Ces modèles alternatifs pourraient transformer profondément le secteur, le rendant plus sobre et résilient.

L’AIE anticipe une reprise des activités de raffinage vers la fin 2026, avec une augmentation de l’offre mondiale de pétrole de 7,7 millions de barils par jour en 2027. Mais cette amélioration ne comblera pas le déficit accumulé cette année. Les entreprises de transport devront encore faire face à des conditions difficiles pendant de longs mois. Leur survie dépendra de leur résilience financière et du soutien collectif. La crise du diesel révèle les fragilités d’un modèle économique à bout de souffle, imposant de repenser notre rapport à la mobilité et à l’énergie.