L’homme d’affaires Olivier Pelat fédère autour du projet Ideal

Olivier Pelat a mobilisé un large réseau de mécènes pour le projet Ideal de l’AP-HP, visant à créer un centre de référence en pédopsychiatrie sur le site de l’hôpital Armand-Trousseau. Des soutiens réunis dernièrement lors d’un concert qui a réuni le gratin parisien. Ce futur institut se consacrera aux pathologies du développement des enfants et adolescents, un enjeu que le président du groupe immobilier Euroéquipements a choisi de soutenir après avoir été marqué par une rencontre fortuite avec des parents en détresse à l’hôpital.

Une démarche philanthropique pour la santé mentale des jeunes

Homme d’affaires discret, Olivier Pelat n’était pas particulièrement prédisposé à devenir une figure de la philanthropie. Pourtant, son engagement dans le projet Ideal s’inscrit dans une démarche personnelle pour humaniser la prise en charge des jeunes en difficulté.

Lorsqu’il s’est joint au Pr David Cohen, chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de la Salpêtrière, leur projet commun paraissait ambitieux, voire utopique. Grâce à son influence et à son réseau, Olivier Pelat a toutefois permis de rassembler 48 millions d’euros en moins de trois ans, couvrant ainsi plus de la moitié des coûts nécessaires pour construire le futur Institut des pathologies du développement de l’enfant et de l’adolescent sur le site de l’hôpital Armand-Trousseau AP-HP.

Olivier Pelat avait pris conscience de l’importance d’humaniser les conditions de prise en charge et d’accueil des enfants et des familles après avoir observé des parents d’un enfant malade implorer le Pr Cohen « de ne pas les laisser tomber ».

Un engagement souligné lors d’un concert de charité organisé à la chapelle de la Salpêtrière, réunissant de nombreuses personnalités, comme Bernard Cazeneuve, Martin Hirsch et Pierre Lellouche. La soirée était dédiée à la concrétisation de l’institut Ideal, dont la première pierre devrait être posée l’année prochaine pour une inauguration en 2027.

Un projet soutenu par de nombreux partenaires privés et publics

Soutenu par de nombreux mécènes privés et publics (Accord, Cora, Henner, Euroéquipements, la fondation Erié, la Fondations des hôpitaux, Dubrûle, Maigret, Lafont…), le projet Ideal vise à rassembler soins, recherche et culture dans un même lieu. Cette ambition trouve écho dans un contexte où la santé mentale des jeunes est devenue une préoccupation croissante, notamment après la pandémie. « Nous avions un idéal et nous en avons la concrétisation », a déclaré Christine Welty, directrice de l’AP-HP Sorbonne Université, en soulignant que sans la détermination d’Olivier Pelat, le projet n’aurait « pas pu voir le jour dans les délais fixés ».

Si le projet Ideal est une étape importante, beaucoup reste à faire pour pérenniser cette initiative. Le centre futuriste, qui ambitionne de devenir un lieu de référence en Europe, devra continuer à attirer des financements pour renforcer ses atouts dans la recherche et la culture.