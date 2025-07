Retraites en crise : quelles mesures pour éviter le désastre financier ?

Le Comité de Suivi des Retraites (CSR) joue un rôle déterminant dans l’analyse et la proposition de solutions visant à assurer la viabilité à long terme du défis du système de retraite en France. Créé en 2014, ce comité rend chaque année un avis au gouvernement, au Parlement et aux caisses de retraites sur l’évolution du système. Sa mission principale consiste à garantir la stabilité financière d’un système qui doit composer avec des défis de taille, comme le vieillissement de la population et le déséquilibre entre cotisants et retraités.

Composition et parcours du CSR

Le CSR se compose de cinq experts reconnus pour leur spécialisation dans le domaine des pensions. On y retrouve, par exemple, deux représentants de l’Insee et un économiste spécialiste des retraites. À la tête du comité, Franck Von Lennep (ancien directeur de la Sécurité sociale au ministère de la Santé) assume la présidence.

Depuis sa création, le CSR a présenté plusieurs recommandations formelles pour essayer d’améliorer le système. La toute première date de 2017 et portait sur une réforme basée sur la notion d’âge pivot, qui n’a pas pu être mise en place. Une nouvelle tentative a été faite lors de la réforme de 2023 après cet échec. Le renouvellement du comité est prévu pour 2025.

Recommandations et dispositions soumises

Le CSR a proposé deux recommandations formelles, l’une en 2017 et l’autre en 2023. Parmi les mesures suggérées, on note la sous-indexation des pensions par rapport à l’inflation dans le but d’équilibrer les comptes d’ici 2030.

Le rapport précise aussi que cette sous-indexation ne devrait plus être viable après 2030, d’où la nécessité d’explorer d’autres solutions pour maintenir l’équilibre financier du système de retraites. En effet, selon les trajectoires actuelles, « l’objectif de pérennité financière du système de retraites par répartition n’est pas respecté ».

Objectifs financiers et défis à venir

L’objectif premier du CSR reste de conserver la stabilité financière du système par répartition. Pour y parvenir, il faut mettre en place des mesures visant à atténuer les déficits prévus entre 2025 et 2030. Même si les mesures relatives à l’âge et à la durée d’assurance introduites par la réforme de 2023 sont encore en phase d’application, aucune nouvelle mesure structurelle immédiate n’est recommandée.

Les conclusions du rapport 2025 du COR montrent que, sans interventions adaptées, le déficit continuera de s’aggraver. Des éléments tels que le vieillissement de la population et la tendance défavorable du ratio entre cotisants et retraités viennent accentuer ce problème.

Perspectives et conséquences

La sous-indexation proposée permettrait non seulement de contenir les dépenses, mais aussi d’éviter de repousser encore le recul de l’âge de départ. Toutefois, on admet que cette solution ne sera pas suffisante après 2030, ce qui signifie que « d’autres mesures d’équilibre devront être envisagées ».

L’importance du travail du CSR réside dans sa capacité à prévoir ces changements inévitables tout en proposant des recommandations éclairées pour orienter les décisions politiques. Face aux incertitudes économiques et démographiques, le rôle du comité demeure fondamental pour assurer un avenir stable aux retraités français.

Finalement, puisque le CSR poursuit son travail dans un climat économique complexe, il invite toutes les parties concernées à réfléchir aux actions à mener pour préserver un pilier majeur du modèle social français : le système des retraites par répartition.