« APO, c’est le numéro un » : Moundir se lâche sur le boss du poker populaire

Dans une interview accordée à Entrevue, Moundir Zoughari s’est livré sans détour sur son attachement aux WSOP-C d’Aix-en-Provence, un rendez-vous qu’il décrit comme profondément marquant. Pour lui, cet événement incarne « l’accessibilité, la passion et la magie des rencontres », trois piliers qui définissent sa vision du poker.

Au cœur de cet engagement, une rencontre décisive avec Apostolos Chantzis, alias APO. Moundir raconte comment leur première interaction, lors du Winamax Poker Tour au Cercle Clichy Montmartre, a marqué un tournant dans son parcours. Il évoque une évidence immédiate, celle d’un homme « authentique », passionné par le jeu et par les joueurs, à l’origine d’une aventure humaine et pokeristique qui se poursuit encore aujourd’hui.

Selon lui, APO s’est imposé comme la figure centrale du poker populaire en France. Parti de presque rien, il a bâti avec Texapoker une organisation accessible à tous, sans compromis sur la qualité. Moundir souligne également l’expansion européenne de ce modèle, désormais présent en Italie, en Belgique, à Malte, mais aussi à Barcelone, Peralada et Madrid, preuve d’une ambition qui dépasse largement les frontières hexagonales.

Cette dynamique a pris une dimension nouvelle avec la rencontre entre APO et Grégory Chochon. De cette collaboration est née une série d’étapes WSOP-C en Europe, que Moundir qualifie d’« historique ». Il y voit la démonstration qu’« il n’y a plus de frontières quand la passion rencontre l’ambition ».

L’édition actuelle d’Aix-en-Provence illustre cette montée en puissance. Douze bagues WSOP-C sont mises en jeu, chacune accompagnée d’un package de 5 000 dollars pour les WSOP aux Bahamas. Une opportunité que Moundir juge « folle » pour les joueurs amateurs, capables désormais de toucher du doigt un rêve longtemps inaccessible.

Au-delà de la compétition, le joueur insiste sur l’expérience globale offerte par le Casino Pasino Partouche. Il salue le travail du Groupe Partouche, mettant en avant des conditions d’accueil « exceptionnelles », une qualité de restauration rare sur le circuit et une atmosphère qui rappelle les grandes heures de Las Vegas.

Enfin, Moundir revient sur son propre parcours. Fidèle à Winamax depuis douze ans, il célèbre également ses années passées au RMC Poker Show aux côtés de Daniel Riolo et de Jérémy Sirvin. Entre passion intacte et projets à venir, il promet déjà « une super news » dans les prochains mois.

Un message clair adressé aux joueurs : « Venez jouer, venez rêver… les bagues vous attendent ».