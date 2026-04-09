« Un jour, je suis allé déposer mon CV » : ce SDF faisait la manche devant Action depuis des mois, il y travaille désormais en CDI

L’histoire de Ronny, SDF devenu employé en CDI, est un véritable témoignage de résilience.

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Nicolas Jean
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« Un jour, je suis allé déposer mon CV » : ce SDF faisait la manche devant Action depuis des mois, il y travaille désormais en CDI
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À une époque où les histoires de solidarité se font trop rares, le cas de Ronny, un sans domicile fixe, redonne un peu d’espoir. Ce quadragénaire russo-allemand a récemment décroché un emploi stable dans un magasin Action à Launaguet, au nord de Toulouse. Après des mois passés à mendier devant l’établissement, il a finalement été embauché en CDI grâce à l’intervention déterminée de la directrice du magasin. Ce geste a transformé sa vie et pose des questions sur la responsabilité collective envers les personnes sans abri.

Une vie mouvementée

Ronny, 41 ans, est arrivé en France il y a sept mois, après avoir erré dans plusieurs villes d’Europe depuis 2021. Il passait ses nuits dans une tente installée dans un réduit désaffecté d’une maison abandonnée.

Malgré tout, il a gardé détermination et résilience, des qualités devenues primordiales dans sa recherche d’emploi. « Un jour, je suis allé déposer mon CV à l’accueil, » raconte-t-il : un geste simple, mais qui a tout changé.

Le tournant a eu lieu quand il a rencontré la directrice du magasin Action de Launaguet, qui a tout de suite vu le potentiel de Ronny. Avec l’accord de sa hiérarchie, elle a décidé de lui donner sa chance, offrant au quadragénaire une vraie reprise professionnelle et personnelle malgré les défis de recrutement.

Une intégration qui fonctionne

Depuis son embauche, Ronny s’acquitte avec soin et assiduité de plusieurs missions : rangement des rayons, nettoyage du magasin et parfois tenue de la caisse. Chaque jour, il fait ses preuves, montrant que son recrutement n’était pas qu’un simple geste charitable, mais une reconnaissance de ses compétences.

Les retours relayés par La Dépêche parlent d’un employé dévoué et méthodique. La directrice se dit satisfaite de sa décision, tout en dénonçant le manque d’accompagnement pour des personnes dans la situation de Ronny. « On ne peut pas laisser comme cela des gens à la rue. C’est inconcevable de voir cela dans nos sociétés, » s’exclame-t-elle.

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