Salaire femmes-hommes : comprendre les écarts sur le marché du travail

La question de l’égalité salariale revient régulièrement dans le débat public, notamment à l’occasion des publications statistiques sur l’emploi. Les chiffres globaux semblent indiquer un écart important entre les salaires des femmes et ceux des hommes.

Selon les données publiées par l’Insee le 4 mars 2025, le revenu salarial annuel moyen dans le secteur privé s’élève à environ 21 340 euros pour les femmes, contre 27 430 euros pour les hommes. La différence représente 22,2 %. Cependant, cet indicateur agrège des situations professionnelles très différentes et ne correspond pas à une comparaison à poste équivalent.

Salaire femmes-hommes : les chiffres globaux reflètent surtout la structure du marché du travail

Le premier facteur qui explique l’écart de salaire global concerne le volume de travail annuel. Les statistiques de l’Insee montrent que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et connaissent davantage d’interruptions de carrière.

Ainsi, lorsqu’on compare les salaires en équivalent temps plein, l’écart diminue déjà fortement. Il passe de 22,2 % à environ 14,2 % selon les données officielles. Cette différence correspond essentiellement au fait que les femmes travaillent moins d’heures sur l’année.

La structure des métiers joue également un rôle déterminant. Certains secteurs très féminisés offrent des rémunérations plus faibles. L’enseignement, la santé ou l’action sociale comptent une majorité de femmes mais affichent des niveaux de salaire inférieurs à ceux observés dans certaines activités industrielles ou technologiques.

À l’inverse, les professions techniques et les métiers de l’ingénierie, souvent mieux rémunérés, restent majoritairement masculins. Cette répartition sectorielle contribue mécaniquement aux écarts de revenu moyen.

Ces statistiques globales mélangent donc des situations qui n’ont rien de comparable. Elles peuvent rapprocher, par exemple, le salaire d’un cadre expérimenté dans l’industrie et celui d’un jeune salarié débutant dans le secteur associatif.

L’écart de salaire à poste comparable se réduit fortement

Lorsque les économistes neutralisent les principaux facteurs structurels — profession, niveau de qualification, âge ou durée du travail — l’écart salarial se réduit nettement.

Certaines analyses montrent ainsi une différence de rémunération d’environ 3,8 % lorsque les postes, les responsabilités et la durée du travail sont comparables, selon une étude consacrée à la transparence salariale publiée par le cabinet Kyu.

Dans certains niveaux hiérarchiques, les écarts apparaissent même encore plus faibles. Les études sur les bas niveaux de qualification indiquent que la différence de salaire peut tomber autour de 2 %. Dans certains métiers d’employés, les données montrent même des situations inverses, avec un avantage salarial pour les femmes.

Le cadre juridique français impose d’ailleurs déjà ce principe. « Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », rappelle le ministère du Travail.

Des écarts de salaire qui augmentent avec la hiérarchie

Les statistiques montrent également que les écarts de salaire apparaissent surtout dans les niveaux hiérarchiques élevés.

Plus on monte dans l’échelle des responsabilités, plus les rémunérations reposent sur des éléments variables : primes, bonus, participation aux résultats ou négociations individuelles. Dans ces situations, le salaire dépend davantage des parcours professionnels et des stratégies de carrière.

Or les femmes restent moins nombreuses dans les postes les plus élevés. Les données publiées par le ministère du Travail indiquent que les fonctions dirigeantes restent encore majoritairement occupées par des hommes.

Cette sous-représentation influence les statistiques globales puisque les plus hauts salaires se concentrent précisément dans ces catégories.

À l’inverse, dans les professions encadrées par des grilles salariales — fonction publique, métiers administratifs ou certaines professions intermédiaires — les écarts sont beaucoup plus limités. Les rémunérations y évoluent selon des barèmes collectifs et non selon des négociations individuelles.

Les trajectoires professionnelles expliquent une grande partie des écarts

Pour comprendre les écarts de salaire, il faut enfin examiner les trajectoires professionnelles.

Les interruptions de carrière liées à la parentalité restent plus fréquentes chez les femmes. Elles peuvent ralentir la progression salariale et réduire l’ancienneté accumulée dans l’entreprise.

Le recours plus fréquent au temps partiel joue également un rôle. Une partie importante de l’écart salarial global provient simplement du nombre d’heures travaillées sur l’année.

Enfin, la répartition des métiers reste un facteur déterminant. Les professions les mieux rémunérées — notamment dans la technologie, la finance ou certaines industries — attirent encore davantage d’hommes, tandis que les secteurs du soin ou de l’enseignement comptent une majorité de femmes.

Au final, les statistiques sur le salaire femmes-hommes reflètent largement la structure du marché du travail. Les comparaisons à poste équivalent montrent des écarts nettement plus faibles que ceux souvent évoqués dans les débats publics.