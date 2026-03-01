Scandale en Suisse : ce couple de retraités dissimulait 1 million d’euros au fisc

À Zurich, un couple de retraités suisses a été reconnu coupable de fraude commerciale et de fraude à l’assurance vieillesse. L’affaire, rapportée par le média suisse Neue Zürcher Zeitung (NZZ), met en lumière les mécanismes de fraudes au système de retraite dans lesquels ces deux septuagénaires étaient impliqués. Elle pose aussi des questions sur la surveillance des aides sociales et sur la responsabilité des particuliers dans leurs déclarations fiscales.

Une arnaque qui a duré presque dix ans

L’affaire débute en juillet 2015, quand le couple fait une demande d’aides complémentaires en affirmant avoir des revenus insuffisants. Ils déclarent alors un patrimoine de 76 000 €, réparti sur trois comptes bancaires. En réalité, ils détenaient aussi quatre autres comptes contenant en tout 1,15 million d’euros.

Des erreurs administratives menées en 2018 et 2021 n’ont pas détecté cette dissimulation. Les retraités n’ont pas révélé la totalité de leur patrimoine et ont continué à toucher des prestations sociales. Au final, ce sont près de 306 000 € qui ont été perçus indûment par le couple au fil des années.

Ce qui a fait éclater l’affaire et la suite judiciaire

Le retournement vient d’une procédure d’amnistie fiscale, grâce à laquelle le couple a décidé de mettre à jour ses déclarations fiscales et de dévoiler la véritable ampleur de leur patrimoine. Cette auto-régularisation a déclenché une enquête pénale ouverte par le Ministère public de Zurich-Limmat.

Avant la fin de l’enquête, les retraités avaient déjà remboursé la totalité des sommes perçues indûment, soit 306 000 €. Malgré ce remboursement, la justice zurichoise a condamné les deux personnes pour les fraudes commises sur près d’une décennie. Chacun des membres du couple se voit infliger une amende de 12 900 €, à laquelle s’ajoutent 1 081 € de frais de justice. De plus, une condamnation avec sursis de 16 000 € a été prononcée pour chacun.

Comment ils ont caché un vrai pactole

La technique du couple leur a permis de vivre sans puiser dans leurs économies réelles, celles accumulées sur les comptes non déclarés. L’affaire met en lumière des failles du système de sécurité sociale potentiellement exploitables dans le système de contrôle des prestations sociales : malgré deux contrôles, l’arnaque n’a été révélée que via une déclaration volontaire sous amnistie fiscale.

Le procès a établi la culpabilité des retraités, qui ont admis avoir délibérément trompé les autorités. Leurs aveux n’ont pas évité la condamnation, mais rappellent l’importance de la transparence et de l’honnêteté stricte dans les déclarations fiscales.