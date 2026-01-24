Le travail comme lieu de cohésion : gouverner par la preuve

Estelle Sauvat part d’un constat qui dépasse largement l’entreprise : le travail est redevenu une question politique au sens le plus fort. Non pas un sujet de gestion, mais un enjeu de cohésion. Ce qui organise la société, ce qui structure les appartenances, ce qui façonne la confiance collective se joue à nouveau dans le travail. Pendant longtemps, on a séparé le social – affaire de normes, de dispositifs, d’indicateurs – et le politique – affaire de gouvernement. Cette frontière s’est effondrée. Le travail redevient un lieu de tensions, de revendications, d’inquiétudes, mais aussi d’espoirs. Et cette centralité rejoint directement Bifurcation : dans un monde où la communication se transforme, où les discours s’épuisent, ce sont les réalités vécues qui deviennent décisives.

Sauvat souligne un retard collectif : nous continuons trop souvent à regarder le travail avec les lunettes d’hier. Un modèle stable, linéaire, pilotable par les normes et les tableaux de bord. Or la réalité contemporaine est tout autre : fragmentée, hybride, accélérée, traversée d’inégalités structurelles. Les salariés le ressentent au quotidien : tensions sur les métiers essentiels, ruptures de compétences, intensification des tâches, sentiment d’isolement, impression d’injustice. Ce réel-là n’est pas une idée : c’est une pression. Et dans ce contexte, la communication ne peut plus être un vernis, un commentaire, une couche de langage posée sur les faits. Elle devient une épreuve de vérité.

La “grande bifurcation du travail” peut se lire comme l’effondrement d’un collectif homogène au profit d’une pluralité de collectifs aux intérêts, temporalités et vulnérabilités différentes. Il faut désormais gouverner la diversité sans casser l’unité. Intégrer les différences sans renoncer au commun. C’est un défi politique autant qu’organisationnel. Et c’est précisément ce que Bifurcation aide à comprendre : nous entrons dans un monde où les récits ne tiennent plus s’ils ne sont pas alignés sur l’exécution. L’autorité ne vient plus d’une position, mais d’une cohérence observable.

Sauvat insiste alors sur une évolution du leadership. Les dirigeants ne peuvent plus gouverner “pour” ou “à la place de”. Ils doivent gouverner “avec”. Cela suppose une communication fondée non sur l’incantation, mais sur la preuve ; non sur la promesse, mais sur la capacité à expliquer et à tenir. Les salariés n’attendent plus seulement d’être informés : ils veulent être considérés. Ils veulent comprendre la logique des décisions. Ils veulent que leur réalité soit reconnue, et que les discours cessent de simplifier ce qu’ils vivent comme complexe. La légitimité se reconstruit ainsi : par la transparence, par la cohérence, par l’écoute réelle, par la capacité à produire du sens commun.

Dans ce cadre, le travail devient un espace d’influence au sens politique : un lieu où se jouent l’adhésion, la stabilité, l’action collective. Les entreprises ne sont plus uniquement des acteurs économiques ; elles deviennent des lieux de démocratie sociale. Et le dialogue social, souvent réduit à une mécanique de négociation, retrouve une fonction plus profonde : celle d’un trait d’union. Dans un monde tressé, où les tensions s’entrecroisent – transformation technologique, pression économique, attentes sociales – il peut constituer un outil de cohérence, un instrument de confiance.

Sauvat propose enfin trois piliers pour refonder ces équilibres. D’abord, la vérité. On ne peut plus piloter une organisation sur des récits déconnectés du vécu. La vérité n’est pas la brutalité ; elle est la condition de la confiance. Sans elle, aucune réforme, aucune transition, aucune transformation ne tient. Ensuite, l’équité. L’écosystème du travail ne supporte plus des écarts perçus comme injustes. L’équité n’est plus une vertu morale : elle devient un facteur de stabilité. Elle suppose de reconnaître les métiers essentiels, d’accompagner les compétences fragilisées, de redistribuer les bénéfices des transformations. Enfin, la reconnaissance. Reconnaître, ce n’est pas flatter. C’est mettre en cohérence efforts, responsabilités et conditions réelles. C’est rendre visible ce qui ne l’était pas. C’est transformer le travail en projet partagé.

Sauvat conclut sans ambiguïté : le travail restera un pilier de cohésion si nous savons le penser, le dire et le gouverner avec sincérité. Les discours ne suffisent plus. Les preuves comptent. Les intentions ne suffisent plus. Les actes tranchent. La bifurcation impose de reconstruire un cadre où chacun puisse se projeter, comprendre, et avoir sa place.

L’ouvrage publiée aux éditions de l’Eclaireur par Mathieu Gabai – ingénieur, diplômé de l’Ecole Centrale Paris et Manuel Lagny – diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’une maitrise de géopolitique, d’une licence d’histoire et d’une licence d’archéologie- sortira en librairie le 12 février et est disponible en prévente sur le site :https://www.editionsdeleclaireur.fr/bifurcation-manuel-lagny-mathieu-gabai

Estelle Sauvat

Estelle Sauvat est présidente du Groupe Alpha, acteur majeur du conseil en relations sociales et transformation des organisations.

Experte du dialogue social et des politiques de l’emploi, elle a alterné responsabilités publiques et privées.

Ancienne Haut-Commissaire à la transformation des compétences, elle a contribué à des réformes majeures sur emploi et formation.