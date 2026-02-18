Trois actifs sur quatre redoutent une retraite misérable : faut-il s’inquiéter ?

Le Plan d’épargne retraite (PER), lancé en 2019 par la loi Pacte, s’est imposé comme l’un des principaux produits d’épargne retraite par capitalisation en France. Au 30 septembre 2025, près de 12,7 millions de souscripteurs détenaient un PER, pour des encours de 141,1 milliards d’euros. Avec l’intérêt grandissant des Français pour l’épargne retraite, le PER contribue au financement de l’économie française et européenne.

Données globales et forte progression

Depuis sa création, le PER a connu une croissance soutenue, qualifiée par le ministère de l’Économie d’« ininterrompue depuis 2020 tant en nombre de titulaires qu’en encours ». En 2025, les versements ont augmenté de 16 %, pour atteindre 20,2 milliards d’euros.

Sur trois mois, les encours ont progressé de 19 % par rapport aux 136,1 milliards d’euros de juin de la même année.

La structure des PER montre une répartition nette : les PER individuels pèsent 82,4 milliards d’euros, les PER d’entreprise collectifs31,7 milliards d’euros, et les PER obligatoires d’entreprise27,1 milliards d’euros.

Répartition géographique et retombées économiques

Les fonds investis via le PER sont majoritairement orientés vers l’Europe. Plus de 80 % des actifs sont placés en France et dans l’Union européenne, et 60 % de ces actifs financent directement les entreprises, que ce soit via des fonds propres ou par de la dette privée.

Par ailleurs, les actifs non cotés dépassent les 5 milliards d’euros, ce qui illustre la diversité des investissements.

Cette répartition illustre l’objectif du Plan d’épargne retraite d’« apporter une contribution décisive au financement des entreprises », conformément aux orientations du « rapport Draghi », qui vise à stabiliser et renforcer les économies européenne et nationale.

Une approche qui suit le profil des souscripteurs

La gestion des PER est majoritairement confiée à des assureurs. L’allocation évolue avec l’âge du titulaire : avant 40 ans, les investissements se concentrent surtout en unités de compte (UC), des placements plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs lors des « bonnes années ».

La stratégie gagnante vise à maximiser la rentabilité à long terme. À l’approche de la retraite, le titulaire d’un PER peut choisir de racheter son capital ou d’opter pour une rente viagère, offrant ainsi souplesse et sécurité pour la période de retraite.

La perception sociale évolue

D’après une enquête du Cercle de l’Épargne en 2025, 72 % des non-retraités estiment que les pensions de retraite ne garantiront pas un niveau de vie satisfaisant, rapporte BFMTV. Les débats sur l’équilibre des régimes de retraite renforcent l’attractivité de dispositifs comme le PER.

Philippe Crevel, président du Cercle, souligne que ces inquiétudes augmentent l’intérêt pour l’épargne individuelle.

L’avenir du PER paraît positif : le ministère de l’Économie prévoit une poursuite du développement en 2026, ce qui renforcera son rôle dans le financement des entreprises et contribuera à booster votre avenir.