Sega bannit le plastique de ses emballages de jeux vidéo PC

Publié le: lundi 17 février 2020

C’est une décision symbolique : Sega vient d’annoncer que tous les nouveaux emballages de ses jeux PC seraient réalisés exclusivement avec des matériaux recyclés et recyclables, en excluant totalement le plastique. Une belle initiative.

Une ludothèque ressemble bien souvent à l’empire du plastique. Les jeux vidéos sont conditionnés, dans leur écrasante majorité, depuis leurs origines, dans des boites et des emballages en plastique – notamment depuis la génération du format CD / DVD. Or, l’industrie du jeu vidéo commence à être pointé du doigt pour la pollution qu’elle génère. Sans, pour l’heure, pousser les éditeurs ou constructeurs à s’engager dans une vraie démarche environnementale.

Sega invente un emballage de jeux vidéo en matériaux recyclés et recyclables

La décision de Sega est donc historique : pour la première fois, un éditeur de jeux vidéos va bannir le plastique des emballages de ses jeux PC. Mieux : à partir de début février 2020, tous les nouveaux opus profiteront d’un packaging 100% recyclé et recyclable. Le premier jeu à profiter de cette nouvelle donne est l’édition spéciale de Total War Rome II, comprenant les deux extensions « Hannibal at the Gates » et « Empire Devided ».

Dans le détail, l’emballage principal du jeu (qui devrait servir de modèle pour les futurs softs de Sega) est fabriqué dans un carton réalisé à partir de fibres 100% recyclées. Le manuel est en papier recyclé. L’ensemble des impressions utilise des encres végétales à eau. Le film de protection entourant l’ensemble est dans un matériau lui aussi recyclable. Pour ne rien gâcher, le packaging est réussi et assez élégant, dans l’esprit d’une emballage de CD type digipack.

A quand la fin du plastique pour les jeux console ?

A priori, la différence de coût ne devrait pas être répercuté sur le prix de vente par Sega. L’éditeur japonais n’a pas détaillé sa chaîne d’approvisionnement, mais cette nouveauté implique forcément des nouveaux sous-traitants, de nouveaux designers, peut-être de nouvelles usines – et des matériaux probablement plus cher que des boitiers plastique produit à la chaîne, en Chine ou ailleurs.

Par ailleurs, Sega choisit de commencer par les jeux PC, un format qui ne cesse de se dématérialiser, et où les achats de boites physiques se font de plus en plus rare. L’éditeur japonais va pour l’heure continuer de commercialiser ses jeux console dans des boitiers en plastique. Reste que l’initiative est à saluer, en espérant que Sega la généraliser à l’ensemble de son catalogue, et, surtout, pousse d’autres éditeurs à lui emboiter le pas.