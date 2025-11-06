« On paie pour des retraités plus riches que nous » : la colère monte chez les jeunes actifs

Les jeunes en France ressentent de plus en plus qu’ils sont laissés pour compte par rapport à leurs aînés. Les difficultés financières, comme des loyers toujours plus élevés, l’accès compliqué à la propriété et les inégalités en matière de patrimoine, viennent renforcer ce soutien intergénérationnel. Une note du Haut-commissariat au plan révèle que 67 % des Français de moins de 35 ans pensent vivre moins bien que leurs parents. Ce ressenti prend d’autant plus de sens alors que le budget de la Sécurité sociale fait l’objet de débats à l’Assemblée nationale.

Le cas de Katy : un exemple parlant

Katy, ingénieure en recherche et développement âgée de 29 ans, illustre bien ce mal-être. Elle vit à Versailles avec son compagnon et leur enfant dans un T3 qui ne compte qu’une chambre, avec un loyer de 1 400 € par mois. Avec un salaire net de 2 300 € après impôts, l’accès à la propriété semble quasiment hors de portée. Elle avait envisagé d’acheter un appartement de trois pièces pour 400 000 €, mais le remboursement mensuel de près de 2 000 € dépassait largement ses moyens.

« Je vois des 3 pièces de 80 m² avec 2 chambres, pour 499 000 €. Bon, là, je ne pourrais pas l’acheter, » confie-t-elle. Pour Katy, l’époque des retraités était bien plus avantageuse sur le plan économique : « Ils avaient des augmentations de salaire de 7 % par an et le coût des biens était dix fois inférieur. »

Un fossé intergénérationnel évident

Le fossé entre générations se remarque également dans la durée des prêts immobiliers. En 1975, un emprunt immobilier se remboursait en 10 ans, alors qu’aujourd’hui, il s’étale sur 23 ans. Par ailleurs, les plus de 70 ans disposent d’un patrimoine quatre fois supérieur à celui des trentenaires d’aujourd’hui.

Nadine, qui a 71 ans, se rappelle que même à trente ans, la vie n’était pas de tout repos. Elle touche aujourd’hui une pension mensuelle de 1 600 € et déclare : « Quand j’avais 30 ans, je pense que c’était difficile aussi. » Elle précise par ailleurs qu’elle ne pense pas que les retraités perçoivent trop.

Quelques points positifs pour les jeunes

Malgré ces difficultés, certains aspects se sont nettement améliorés pour les jeunes générations. Par rapport à cinquante ans en arrière, ils gagnent en moyenne 12 % de plus, bénéficient de meilleures avancées en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et disposent d’un temps libre plus important, malgré les préoccupations économiques.

Clément Beaune, haut-commissaire au plan, souligne ce double constat en expliquant qu’il existe à la fois des signes de déclin et des signes d’inclusion professionnelle.

À bouger pour l’avenir

La question du déclassement générationnel amène à s’interroger sur les perspectives économiques des jeunes en France. Même si certains indicateurs sont encourageants par rapport au passé, le sentiment persistants d’injustice économique demande qu’on y prête vraiment attention.

Pour répondre à ces défis, il faut envisager des mesures politiques et économiques adaptées aux besoins actuels des jeunes. Cela pourrait passer par, par exemple, une réforme du marché immobilier ou une révision des politiques fiscales pour assurer une meilleure planification patrimoniale entre générations.

Cette problématique invite à bien réfléchir sur la situation socio-économique actuelle et surtout à agir pour offrir un avenir juste et prospère à chacun.