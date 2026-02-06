À 77 ans, 4 205 € de retraite chaque mois : ce métier critiqué m’a tout donné

Le système de retraite en France montre de fortes inégalités, comme le mettent en lumière des analyses récentes. Pendant que certains retraités peinent à joindre les deux bouts avec de faibles pensions, d’autres profitent d’une retraite beaucoup plus confortable. Ces différences tiennent principalement aux régimes d’affiliation. Dans ce cadre, le parcours de Didier, raconté par le magazine Marie France, illustre bien cette dualité.

Des pensions inégales et des régimes qui varient beaucoup

Les disparités de pension en France sont largement documentés. Selon les données fournies par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), la pension moyenne s’élève à 1 666 € bruts mensuels, soit environ 1 541 € nets. Pourtant, certains retraités perçoivent jusqu’à 4 000 € par mois, tandis que d’autres doivent se débrouiller avec seulement 750 € mensuels. Ces disparités sont fortement liées au régime d’affiliation des retraités. Pour certaines catégories professionnelles, les régimes spéciaux jouent un rôle déterminant (ils peuvent modifier fortement le niveau des pensions).

Par exemple, les professions libérales et les anciens fonctionnaires civils de l’État bénéficient souvent de ces régimes spéciaux et sont mieux lotis. Dans ce registre, certains bénéficient de pensions bien supérieures à la moyenne : l’Observatoire des inégalités souligne que ces professions, rattachées à des régimes spéciaux, profitent d’avantages significatifs qui garantissent une retraite souvent « en or ».

Le parcours de Didier, retraité et ancien commissaire de justice

Prenons le cas de Didier, ancien commissaire de justice, aujourd’hui âgé de 77 ans. Il a exercé pendant 30 ans avant de partir à la retraite à 65 ans, un départ à taux plein (sans décote). « Je suis parti à la retraite à l’âge de 65 ans, c’est-à-dire plus tard que la limite légale, car j’aimais beaucoup mon travail. À la fin de ma carrière, on m’a toutefois fait comprendre qu’il fallait que je fasse de la place aux jeunes. J’ai donc laissé la main à mes associés », raconte-t-il.

Pendant sa carrière, il a cotisé à la CNAVPL (Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales), ainsi qu’à la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels pour sa retraite complémentaire. Aujourd’hui, Didier touche une pension mensuelle de 4 205 €, provenant du cumul de ces deux régimes. Ce montant reflète le succès de sa carrière : il percevait un salaire brut mensuel de 5 900 €. Grâce à cela, il a constitué un patrimoine immobilier notable, avec une maison à Paris et une résidence de vacances en Sologne, où il vit principalement avec son épouse.