Handicap : pourquoi 15 000 allocataires vont perdre une allocation

Alors que les retraités se mobilisent pour défendre leurs pensions, 15 000 personnes en situation de handicap découvrent par hasard sur Internet qu’elles vont perdre un tiers de leurs revenus. Dès le 1er janvier 2027, ces allocataires ne pourront plus cumuler l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Une loi votée en 2017 leur avait accordé un sursis de dix ans. Le couperet tombera dans moins de trois mois.

Aurélie, Céline et les autres : les oubliés de la politique sociale

Aurélie Foucher, de Vierzon, a perdu son emploi dans la grande distribution en 2008 en raison de son inaptitude. Avec un taux d’incapacité de 80 %, elle perçoit depuis 2016 l’AAH. Grâce à ses cinq années de travail, elle touche aussi l’ASS, réservée aux demandeurs d’emploi en fin de droits, ce qui lui assure 1 641 euros par mois. « Personne ne m’a jamais dit que le cumul s’arrêterait fin 2026. Je l’ai appris par hasard, sur Internet, cet été », confie-t-elle. Dans deux mois et demi, elle perdra 600 euros. Elle souligne que son état de santé constitue un obstacle à l’emploi, et ajoute : « Je sais que l’immense majorité des allocataires de l’AAH ne perçoivent pas l’ASS. Cela ne justifie cependant pas d’en priver ceux qui la touchent ! »

Céline, 52 ans, sans emploi depuis quinze ans, survit grâce au cumul AAH-ASS. La suppression de l’ASS la fera passer sous le seuil de pauvreté, fixé à 1 337 euros pour une personne seule, puisque l’AAH à taux plein est de 1 041 euros. « Je ne pourrai plus honorer mon loyer de 670 euros sans les charges. J’aurai à peine de quoi faire mes courses. On devrait enfin considérer que 1 041 euros pour vivre avec 30 % de frais supplémentaires liés au handicap, ce n’est pas digne », témoigne-t-elle sur franceinfo.

Derrière ces témoignages, 14 998 autres histoires similaires se cachent. Toutes révèlent un parcours professionnel interrompu par le handicap, une reconnaissance tardive de l’incapacité, et un cumul d’allocations qui permet de survivre. La perte de 600 euros mensuels dépasse la simple baisse de revenus : elle rend impossible le paiement d’un loyer, l’accès aux soins, et compromet le lien social. Elle affecte également la retraite future, l’ASS validant des trimestres pour l’Assurance retraite, contrairement à l’AAH. Un allocataire né en janvier 1970 perdra vingt trimestres, réduisant sa future pension de base d’au moins 11 %.

Une loi de 2017 appliquée sans information en 2027

La loi de 2017 avait accordé un sursis de dix ans aux 35 000 bénéficiaires du cumul AAH-ASS pour leur permettre de s’adapter. Cependant, trois mois avant l’échéance, aucun dispositif spécifique n’a été mis en place. Pas de courrier recommandé, pas de campagne de communication, pas de plateforme dédiée. Les allocataires découvrent la nouvelle par hasard sur des forums Internet ou dans la presse. 60 Millions de consommateurs met en lumière ce vide administratif. Les Caisses d’allocations familiales (CAF) n’ont reçu aucune directive pour informer les personnes concernées. Le ministère du Travail, contacté par plusieurs médias, n’a pas répondu. La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) reste silencieuse.

Le 18 août 2026, APF France handicap a interpellé officiellement la DGCS et la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), réclamant des mesures compensatoires et une campagne d’information urgente. Deux mois plus tard, aucune réponse n’a été reçue. Le gouvernement renvoie vers le Parlement et le projet de loi de finances 2027, actuellement en discussion, mais aucune disposition spécifique n’y figure. Les 15 000 allocataires restent invisibles dans le débat budgétaire, leur silence contraste avec le bruit médiatique entourant chaque réforme des retraites.

Le double standard français : retraités protégés, handicapés délaissés

La France compte 1,41 million de bénéficiaires de l’AAH, mais seuls 15 000 cumulent avec l’ASS. Ce groupe marginal n’a ni poids électoral ni capacité de blocage économique. À l’inverse, les retraités forment un électorat massif et organisé, capable de déclencher manifestations et grèves à chaque projet de réforme des pensions. Ce contraste met en lumière une réalité dérangeante : en démocratie, seuls ceux qui peuvent se mobiliser obtiennent gain de cause. Les personnes en situation de handicap, isolées et fragilisées, ne pèsent pas dans le rapport de force politique.

Lors des réformes des retraites, le gouvernement négocie des mesures compensatoires, alors que pour les 15 000 allocataires AAH-ASS, rien n’est prévu. Pas de prime exceptionnelle, pas d’aide au logement renforcée, pas de dispositif d’accompagnement vers l’emploi adapté. La mesure s’applique sans transition. La France affiche l’un des taux de prélèvements obligatoires les plus élevés d’Europe, finançant un système social parmi les plus généreux au monde. Pourtant, certains bénéficiaires sont traités comme des variables d’ajustement budgétaire. La solidarité envers les personnes handicapées reste un marqueur fort de responsabilité sociétale, auquel l’État français faillit.

Rôle de la société civile et des entreprises

Face à la défaillance de l’État, la société civile pourrait intervenir. Certaines associations, comme APF France handicap, alertent depuis des mois, mais leur voix peine à se faire entendre. Les entreprises, engagées dans des démarches RSE, pourraient soutenir des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi pour ces publics fragilisés. Des initiatives comme Droit Pluriel montrent qu’un accompagnement ciblé peut transformer des trajectoires. Cependant, la question du handicap et de l’emploi reste marginale dans les stratégies d’inclusion. Les 15 000 allocataires qui vont basculer dans la pauvreté en janvier 2027 ne bénéficieront d’aucun filet de sécurité, révélant les angles morts de la solidarité nationale et interrogeant notre capacité collective à protéger les plus vulnérables.