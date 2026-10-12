Communes rurales : une aide de 50 millions qui soulage certains mais néglige d’autres

L’aide gouvernementale de 50 millions d’euros apporte un soulagement aux automobilistes des zones rurales, mais accentue les disparités : alors que le prix du gazole diminue, les jeunes en milieu rural doivent payer 150 à 200 euros de plus pour obtenir leur permis de conduire. Le samedi 10 octobre 2026, lors du congrès de l’Association des maires ruraux de France (AMRF) à Auch, le Premier ministre Sébastien Lecornu a dévoilé une nouvelle dotation destinée à près de 9 000 communes rurales. En parallèle, 339 stations-service isolées bénéficieront d’un programme spécifique pour répercuter une baisse attendue du prix du gazole, évaluée entre 12 et 18 centimes par litre. Cependant, cette mesure exclut un secteur entier : les auto-écoles, qui ne reçoivent aucune aide malgré l’augmentation de leurs coûts.

Les bénéficiaires : automobilistes et habitants des 9 000 communes rurales

Réduction du prix du gazole : un soutien pour le pouvoir d’achat rural

Le gouvernement a annoncé un déblocage de 10 millions de barils des réserves stratégiques, sur une période de trois mois à partir de novembre, pour diminuer les prix à la pompe. Cette initiative cible les automobilistes ruraux, souvent contraints de parcourir de longues distances en l’absence de transport alternatif. La réduction de 12 à 18 centimes par litre pourrait représenter une économie mensuelle de 15 à 20 euros pour un ménage parcourant 1 500 kilomètres. Dans les territoires où le pouvoir d’achat des retraités est déjà sous pression, ce soulagement est significatif.

Les 50 millions d’euros accordés aux communes rurales s’ajoutent à une augmentation de 150 millions d’euros de la dotation globale de fonctionnement prévue dans le budget 2027. Sébastien Lecornu justifie cette mesure par les défis démographiques : « Moins d’habitants ne signifie pas moins de kilomètres ou d’espaces naturels à entretenir. Les routes, les chemins et les hameaux subsistent, mais les habitants sont moins nombreux pour en assumer le coût. » Chaque commune bénéficiaire recevra en moyenne 5 555 euros, une somme modeste mais précieuse pour des budgets souvent très serrés.

Stations-service isolées : maintenir des prix compétitifs

Les préfectures contacteront directement les 339 stations-service identifiées comme isolées pour leur fournir des solutions adaptées, assurant que la baisse du prix du gazole se répercute effectivement dans ces points de vente essentiels à la mobilité rurale. Une réunion est prévue ce lundi 12 octobre à Matignon avec les distributeurs de carburants pour finaliser les modalités opérationnelles. Pour les habitants des zones rurales, ces stations sont souvent le seul point d’approvisionnement dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, cruciales pour la viabilité de territoires déjà fragilisés par le recul des services publics.

Les laissés-pour-compte : auto-écoles et jeunes conducteurs

Augmentation du coût du permis de conduire : un accès compromis

Alors que les automobilistes ruraux voient leur facture de carburant diminuer, les auto-écoles tirent la sonnette d’alarme. Privées d’aide gouvernementale, elles subissent une hausse de 30 à 40 % de leurs coûts de carburant. Vincent Rageul et Morgan Poriel, gérants d’établissements à Rennes, déclarent n’avoir d’autre choix que d’augmenter leurs tarifs. Selon La Dépêche du Midi, cette hausse se situe entre 150 et 200 euros par élève.

Lorenzo Lefebvre, président de la branche éducation et sécurité routière du syndicat Mobilians, souligne le paradoxe : « Si les prix augmentent, les jeunes viendront moins, dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat. » Pour les 18-24 ans des zones rurales, où le permis de conduire est essentiel pour accéder à l’emploi et à la formation, cette hausse accentue les inégalités. Le coût moyen du permis, déjà estimé à 1 800 euros, pourrait ainsi dépasser les 2 000 euros.

Inégalités territoriales : la ruralité toujours en difficulté

L’exclusion des auto-écoles met en lumière une incohérence stratégique. Dans les zones rurales, où les jeunes entrepreneurs s’efforcent de maintenir une dynamique économique, le permis est un passeport indispensable. Pourtant, l’aide gouvernementale se concentre sur les infrastructures et les automobilistes déjà équipés, négligeant ceux qui aspirent à accéder à cette mobilité.

Les 9 000 communes bénéficiaires accueilleront favorablement les 50 millions d’euros, mais cette somme reste symbolique face aux carences structurelles. À raison de 5 555 euros par commune, cette enveloppe couvrira à peine quelques mois d’entretien des infrastructures. Pendant ce temps, les jeunes ruraux devront choisir entre retarder l’obtention de leur permis ou s’endetter davantage.

Au-delà de l’aide : vers une véritable justice territoriale ?

Cohérence de la mesure avec les objectifs de transition énergétique

Le déblocage de 10 millions de barils de gazole pose des questions sur sa compatibilité avec les objectifs climatiques de la France. Alors que le gouvernement promeut la transition énergétique, cette mesure favorise une solution fossile à court terme. Aucun dispositif d’accompagnement vers des mobilités alternatives, telles que le covoiturage, les véhicules électriques ou les transports en commun, n’a été annoncé pour les zones rurales.

La réunion prévue à Matignon avec les distributeurs de carburants sera scrutée de près. Les modalités concrètes d’application détermineront si cette aide profite réellement aux habitants isolés ou si elle se perd dans les marges des intermédiaires. Les préfectures devront agir rapidement pour identifier les stations éligibles avant novembre.