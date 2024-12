Retraite des transfrontaliers : tout savoir pour sécuriser vos droits entre pays

La situation des travailleurs transfrontaliers résidant en France et exerçant leur activité professionnelle en Belgique ou en Suisse soulève de nombreuses questions concernant leur retraite. Ces salariés ou indépendants, estimés à environ 500 000 personnes, font face à des enjeux spécifiques en matière de droits à la pension. Examinons les particularités de leur statut et les solutions qui s’offrent à eux pour optimiser leur future retraite.

Le statut de travailleur transfrontalier et ses implications sur la retraite

Un travailleur transfrontalier se définit comme une personne exerçant son activité professionnelle dans un pays autre que son pays de résidence, tout en y retournant au moins une fois par semaine. Ce statut, encadré par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, garantit la libre circulation des travailleurs au sein de l’UE, de l’Espace économique européen et de la Suisse.

En matière de retraite, ces travailleurs sont soumis à la législation sociale du pays où ils exercent leur activité. De ce fait, un Français travaillant en Belgique ou en Suisse cotise pour sa retraite dans le pays d’emploi, même s’il réside en France. Cette situation peut engendrer l’accumulation de droits à la retraite dans différents pays au cours d’une carrière.

Quatre scénarios peuvent se présenter pour le calcul de la retraite d’un travailleur transfrontalier :

Application du système de coordination européenne des régimes de retraite

Existence d’un accord bilatéral de sécurité sociale entre la France et le pays d’emploi

Combinaison du système européen et d’un accord bilatéral

Absence d’accord, entraînant un calcul séparé des droits dans chaque pays

Face à cette complexité, certains travailleurs transfrontaliers peuvent envisager de continuer à cotiser volontairement auprès de la Sécurité sociale française, via la Caisse des Français de l’étranger (CFE) ou leur Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Spécificités de la retraite pour les frontaliers France-Belgique

Pour les travailleurs transfrontaliers exerçant en Belgique, le système de coordination européenne s’applique. Leur retraite est calculée selon deux méthodes : le calcul français au prorata des trimestres travaillés en France, et le calcul communautaire intégrant l’ensemble des périodes d’activité en France et en Belgique. La caisse de retraite française verse ensuite le montant le plus avantageux.

En Belgique, le droit à la pension s’ouvre dès un jour de travail pour les salariés et fonctionnaires, et après un trimestre de cotisations pour les indépendants. Le calcul de la pension belge se fait en plusieurs étapes :

Addition des salaires annuels (réels, fictifs et forfaitaires) Comparaison avec le plafond salarial belge Division par 45 (durée de carrière normale) et multiplication par 60% Somme des revenus de pension annuels

L’âge légal de départ à la retraite diffère entre la France (64 ans pour les personnes nées à partir de 1968) et la Belgique (65 ans actuellement, avec une augmentation progressive à 67 ans d’ici 2030). Les travailleurs transfrontaliers doivent atteindre l’âge légal dans les deux pays pour faire valoir leurs droits.

Particularités de la retraite pour les frontaliers France-Suisse

La Suisse applique également le système de coordination européenne des régimes de retraite. Les travailleurs transfrontaliers français en Suisse cotisent obligatoirement au régime de retraite helvétique, qui repose sur trois piliers :

Pilier Type Description 1er pilier Répartition Assurance vieillesse et survivants (AVS) 2e pilier Capitalisation Prévoyance professionnelle 3e pilier Capitalisation Prévoyance individuelle

Pour bénéficier d’une pension de retraite suisse, il faut avoir cotisé à l’assurance vieillesse pendant au moins un an. Le montant de la pension dépend du revenu professionnel moyen et des années de cotisation. L’âge légal de départ à la retraite en Suisse est actuellement de 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, avec un alignement progressif prévu pour les femmes à partir de 2025.

Précisons que les carrières mixtes, combinant des périodes de salariat et d’indépendance, peuvent complexifier davantage le calcul de la retraite pour les travailleurs transfrontaliers.

Démarches et optimisation de la retraite pour les travailleurs transfrontaliers

Pour demander leur retraite, les travailleurs transfrontaliers doivent s’adresser à l’organisme compétent dans leur pays de résidence ou dans le dernier pays d’emploi. En Belgique, la demande se fait en ligne sur le site du Service fédéral des pensions. Pour la Suisse, il faut contacter l’assurance vieillesse suisse ou le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS).

Afin d’optimiser leur future retraite, les travailleurs transfrontaliers peuvent envisager plusieurs stratégies :

Suivre régulièrement l’évolution de leurs droits dans chaque pays

Envisager une cotisation volontaire au régime français si cela s’avère avantageux

Anticiper les différences d’âge légal de départ à la retraite entre les pays

Consulter un expert en retraite internationale pour optimiser leur situation

Il est également judicieux de s’informer sur les spécificités des retraites selon les secteurs d’activité. Par exemple, la retraite des ouvriers peut présenter des particularités qu’il convient de prendre en compte dans une carrière transfrontalière.

Pour résumer, la situation des travailleurs transfrontaliers en matière de retraite nécessite une attention particulière et une planification minutieuse. La complexité des systèmes et la diversité des cas de figure soulignent l’importance d’une gestion proactive de sa carrière pour assurer une retraite sereine, quelle que soit la configuration professionnelle adoptée.

