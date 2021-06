Les escape games, nouveau mode de sensibilisation

Publié le: lundi 28 juin 2021

C’est une activité qui ne se présente plus : avec plus de 860 salles dans 529 villes de France, les escape games continuent à ouvrir depuis 2013, date du premier escape game dans l’Hexagone. Au-delà de la partie divertissement, les escape games sont devenus de réels outils de communication et de plaidoyer en faveur de certaines thématiques, permettant d’allier jeu et apprentissage. Parfait pour tous les publics, c’est une activité incontournable de l’année. Retour sur ce nouveau mode de sensibilisation.

Les escape games, une nouvelle façon de se divertir

Le principe est simple : il suffit de résoudre des énigmes pour obtenir des récompenses afin de déverrouiller une porte, donnant elle-même sur une nouvelle salle ou bien libérant ses occupants. L’ambiance peut être plus ou moins stressante : elle peut se faire dans un but didactique, ou seulement divertissant. L’activité se fait en groupe, généralement en deux équipes opposées. Ces dernières peuvent se trouver en compétition au sein de la même pièce, avec les mêmes énigmes, ou bien dans une pièce différente, où il faut alors faire preuve de vitesse et d’agilité pour dépasser l’autre équipe et gagner le jeu.

Ce qui plaît particulièrement, c’est ce format très immersif, qui rappelle beaucoup de séries télévisées. Les personnes sont des protagonistes à part entière et doivent parfois jouer un rôle spécifique au cours de l’escape game. Il faut alors repousser son imagination, sa réflexion et son intelligence pour permettre au collectif de s’échapper et d’éviter la sentence. D’ailleurs, de nombreux films se sont inspirés du principe des escape games et ont cartonné au cinéma : c’est bien la preuve d’un engouement.

Un jeu qui reste sérieux

Si le nombre de salles continue d’augmenter en France, c’est pour une raison particulière : ces chiffres traduisent un intérêt chez les consommateurs. Les escape games prennent des formes très différentes et pourront satisfaire toutes vos idées, que vous ayez envie de faire une partie de poker en ligne ou de jouer à une émission de télévision célèbre. Ils permettent une immersion totale dans un univers, un monde, un milieu, où tout est permis pendant un laps de temps donné. Cependant, puisque ce jeu met l’accent sur plusieurs compétences importantes, comme la communication au sein d’une équipe, la réflexion logique ou l’intelligence émotionnelle, cela en fait un jeu très sérieux.

Plus que ce sérieux, l’escape game reste parfois un outil pour faire passer des messages. Ce n’est pas pour rien que cela est devenu un jeu de teambuilding parfait : certaines entreprises choisissent même de faire personnaliser leur escape game afin que leurs collaborateurs s’intègrent encore plus dans l’histoire et s’engagent à 100%. C’est aussi une référence pour les enterrements de vie de jeune fille/garçon ou encore pour les anniversaires : c’est un moment de partage qui apporte quelque chose.

Les grandes causes soutenues par les escape games

Comme toute création récente, les escape games sont un jeu qui s’inscrit dans une génération portée par les doutes et les volontés de revendication. De fait, les escape games sont devenus un excellent moyen de sensibiliser sur des sujets précis, allant de l’environnement à la cause animale, en passant par des thématiques au travail comme le harcèlement ou le handicap. C’est une manière d’allier l’utile à l’agréable entre collègues, amis ou famille, pour en apprendre plus et se sentir plus concerné, en ayant mis en pratique des enjeux concrets au cours de l’escape game.

Cette sensibilisation peut se faire de différentes manières : à travers le scénario et le rôle attribué à chaque participant, qui peut permettre une prise de conscience, ou bien à travers les décors ou l’environnement de jeu, qui sont souvent très parlants. Une chose est certaine : l’escape game n’est pas près de disparaître du paysage du divertissement.